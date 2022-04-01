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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/zaharova-chanel-magazasinin-rus-vatandasina-canta-satmamasina-tepki-gosterdi-1055240540.html
Zaharova, Chanel mağazasının Rus vatandaşına çanta satmamasına tepki gösterdi
Zaharova, Chanel mağazasının Rus vatandaşına çanta satmamasına tepki gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dubai’deki bir alışveriş merkezinde bir Rus vatandaşına çanta satmayı reddeden Fransız Chanel markasına... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:25+0300
2022-04-01T16:34+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
chanel
çanta
nazi almanyası
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Zaharova, “Büyük Coco’nun mirasını yönetenler böylelikle Rusya’nın safdışı bırakılmasına yönelik Rusofobi kampanyasına katılmaya karar vermiş olacaklar. Peki Rusya’nın faşizme karşı gerçekleştirdiği operasyonla Fransız moda evinin ne ilgisi var? Aslında fazlasıyla…” ifadelerini kullandı.Zaharova, İkinci Dünya Savaşı sırasında tasarımcı Coco Chanel’in Nazi Almanyası’nın işbirlikçisi ve ajanı olduğunu belirtti.Bakanlık Sözcüsü, “Chanel’in Fransa işgal hükümetinin görevlileriyle bağlantıları olduğu yaygın olarak biliniyor. Özellikle de sevgili dostu Baron Hans Günther von Dincklage, Alman hükümetinin ataşesi ve Paris’te Nazi propagandası sorumlusuydu” açıklamasını yaptı.Rus vatandaşı Liza Litvin bugün Sputnik’e Dubai’de bir alışveriş merkezinde Chanel mağazasının alacağı ürünü Rusya’ya götürüp orada taşımayacağına dair belge imzalamadıkça kendisine çanta satmayı reddettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/decathlon-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055151058.html
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rusya, mariya zaharova, chanel, çanta, nazi almanyası

Zaharova, Chanel mağazasının Rus vatandaşına çanta satmamasına tepki gösterdi

16:25 01.04.2022 (güncellendi: 16:34 01.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dubai’deki bir alışveriş merkezinde bir Rus vatandaşına çanta satmayı reddeden Fransız Chanel markasına Telegram hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
Zaharova, “Büyük Coco’nun mirasını yönetenler böylelikle Rusya’nın safdışı bırakılmasına yönelik Rusofobi kampanyasına katılmaya karar vermiş olacaklar. Peki Rusya’nın faşizme karşı gerçekleştirdiği operasyonla Fransız moda evinin ne ilgisi var? Aslında fazlasıyla…” ifadelerini kullandı.
Zaharova, İkinci Dünya Savaşı sırasında tasarımcı Coco Chanel’in Nazi Almanyası’nın işbirlikçisi ve ajanı olduğunu belirtti.
Bakanlık Sözcüsü, “Chanel’in Fransa işgal hükümetinin görevlileriyle bağlantıları olduğu yaygın olarak biliniyor. Özellikle de sevgili dostu Baron Hans Günther von Dincklage, Alman hükümetinin ataşesi ve Paris’te Nazi propagandası sorumlusuydu” açıklamasını yaptı.
Rus vatandaşı Liza Litvin bugün Sputnik’e Dubai’de bir alışveriş merkezinde Chanel mağazasının alacağı ürünü Rusya’ya götürüp orada taşımayacağına dair belge imzalamadıkça kendisine çanta satmayı reddettiğini açıklamıştı.
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