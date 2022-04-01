https://tr.sputniknews.com/20220401/zaharova-chanel-magazasinin-rus-vatandasina-canta-satmamasina-tepki-gosterdi-1055240540.html

Zaharova, Chanel mağazasının Rus vatandaşına çanta satmamasına tepki gösterdi

Zaharova, Chanel mağazasının Rus vatandaşına çanta satmamasına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dubai’deki bir alışveriş merkezinde bir Rus vatandaşına çanta satmayı reddeden Fransız Chanel markasına... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T16:25+0300

2022-04-01T16:25+0300

2022-04-01T16:34+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

chanel

çanta

nazi almanyası

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Zaharova, “Büyük Coco’nun mirasını yönetenler böylelikle Rusya’nın safdışı bırakılmasına yönelik Rusofobi kampanyasına katılmaya karar vermiş olacaklar. Peki Rusya’nın faşizme karşı gerçekleştirdiği operasyonla Fransız moda evinin ne ilgisi var? Aslında fazlasıyla…” ifadelerini kullandı.Zaharova, İkinci Dünya Savaşı sırasında tasarımcı Coco Chanel’in Nazi Almanyası’nın işbirlikçisi ve ajanı olduğunu belirtti.Bakanlık Sözcüsü, “Chanel’in Fransa işgal hükümetinin görevlileriyle bağlantıları olduğu yaygın olarak biliniyor. Özellikle de sevgili dostu Baron Hans Günther von Dincklage, Alman hükümetinin ataşesi ve Paris’te Nazi propagandası sorumlusuydu” açıklamasını yaptı.Rus vatandaşı Liza Litvin bugün Sputnik’e Dubai’de bir alışveriş merkezinde Chanel mağazasının alacağı ürünü Rusya’ya götürüp orada taşımayacağına dair belge imzalamadıkça kendisine çanta satmayı reddettiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/decathlon-rusyadaki-faaliyetlerini-askiya-aldi-1055151058.html

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