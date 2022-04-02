https://tr.sputniknews.com/20220402/-rdogan-fiyatlar-konusunda-vicdansizlik-yaparak-milletin-asina-goz-dikenlere-acimayacagiz-1055261817.html

Erdoğan: Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına göz dikenlere acımayacağız

Erdoğan: Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatları konusunda fırsatçılara uyarıda bulunarak ''Vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:04+0300

2022-04-02T17:04+0300

2022-04-02T17:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffa52d107181be27a25c55543f6c573.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz.Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir.İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum.''

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan