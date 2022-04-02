https://tr.sputniknews.com/20220402/4-yasindaki-cocuk-oyun-oynarken-kades-uygulamasina-basti-polisi-harekete-gecirdi-1055263004.html
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) bastı. Olay yerine gelen... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:38+0300
2022-04-02T17:38+0300
2022-04-02T17:49+0300
yaşam
kades
polis
çocuk
yanlış anlama
kadın hakları
kadına şiddet
uygulama
telefon
sakarya
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Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde Emine Ersoy’un 4 yaşındaki torunu, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Ersoy’un telefonunu aradı. Yanlışlıkla basıldığını söylese de polisleri ikna edemediNe olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki torun ile birlikte aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 'KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım'Anneanne Ersoy, kapıda polisleri gördüğü anı şu şekilde aktardı:
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4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi
17:38 02.04.2022 (güncellendi: 17:49 02.04.2022) Abone ol
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) bastı. Olay yerine gelen polisleri görünce şok olduğunu ifade eden aile bireyleri, kısa zamanda durumu anladı.
Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde Emine Ersoy’un 4 yaşındaki torunu, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Ersoy’un telefonunu aradı.
Yanlışlıkla basıldığını söylese de polisleri ikna edemedi
Ne olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki torun ile birlikte aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
'KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım'
Anneanne Ersoy, kapıda polisleri gördüğü anı şu şekilde aktardı:
"Yeni kalkmıştım ve telefon torunumun elindeydi. Aynı anda telefon çaldı konuştuğum kişi polis olduğunu söyleyince ben dolandırılmaya çalıştığımı düşündüm. Konuştuğum polis KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım. Yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı. Torunuma yanlış yere bastığını söyledim o da korktu kucağımdaydı ağlamaya başladı. Tabii biz tüm aile kapıya çıktık polislere durumu anlattık. Onlarla fotoğraf çekildik bu durum bizim için ayrı bir heyecan oldu. Sonrasında ben tekrardan torunuma öğrettim bir daha basmaması gerektiğini o da bilinçli bir şekilde onayladı."