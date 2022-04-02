Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220402/4-yasindaki-cocuk-oyun-oynarken-kades-uygulamasina-basti-polisi-harekete-gecirdi-1055263004.html
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) bastı. Olay yerine gelen... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:38+0300
2022-04-02T17:49+0300
yaşam
kades
polis
çocuk
yanlış anlama
kadın hakları
kadına şiddet
uygulama
telefon
sakarya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055262747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_36bfdde1eab80f3cc4fa29543cf26b94.jpg
Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde Emine Ersoy’un 4 yaşındaki torunu, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Ersoy’un telefonunu aradı. Yanlışlıkla basıldığını söylese de polisleri ikna edemediNe olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki torun ile birlikte aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 'KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım'Anneanne Ersoy, kapıda polisleri gördüğü anı şu şekilde aktardı:
https://tr.sputniknews.com/20211107/icisleri-bakanligi-kades-uzerinden-yapilan-227-bin-936-ihbarin-tamamina-mudahale-edildi-1050553472.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055262747_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c6c56f1de4779cbff1dfd623ff9b3a54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kades, polis, çocuk, yanlış anlama, kadın hakları, kadına şiddet, uygulama, telefon, sakarya, dolandırıcılık, ihbar

4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına basınca polisi harekete geçirdi

17:38 02.04.2022 (güncellendi: 17:49 02.04.2022)
© İHA / ORKUN KAYA4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı, polis harekete geçti
4 yaşındaki çocuk oyun oynarken KADES uygulamasına bastı, polis harekete geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / ORKUN KAYA
Abone olTelegram
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, anneannesinin telefonuyla oynadığı sırada Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) bastı. Olay yerine gelen polisleri görünce şok olduğunu ifade eden aile bireyleri, kısa zamanda durumu anladı.
Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde Emine Ersoy’un 4 yaşındaki torunu, anneannesinin telefonuyla oyun oynadığı esnada KADES uygulamasına bastı. Uygulamaya basıldığını görerek harekete geçen polis ekipleri, olay yerine giderken aynı anda Ersoy’un telefonunu aradı.

Yanlışlıkla basıldığını söylese de polisleri ikna edemedi

Ne olduğunu anlamayan Ersoy, kendilerini tanıtan polise güvenmeyerek dolandırıldığını düşündü. Telefonunda yüklü olan KADES uygulamasına basıldığını anlayan Ersoy, yanlışlıkla basıldığını söylese de polisi ikna edemedi. Olay yerine gelen polisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 4 yaşındaki torun ile birlikte aileye KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

'KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım'

Anneanne Ersoy, kapıda polisleri gördüğü anı şu şekilde aktardı:

"Yeni kalkmıştım ve telefon torunumun elindeydi. Aynı anda telefon çaldı konuştuğum kişi polis olduğunu söyleyince ben dolandırılmaya çalıştığımı düşündüm. Konuştuğum polis KADES uygulamasına basıldığını söyleyince torunumun bastığını anladım. Yanlışlıkla olduğunu söylememe rağmen kontrol etmek için geleceklerini söylediler ve 2 dakika sonra polisler kapıdaydı. Torunuma yanlış yere bastığını söyledim o da korktu kucağımdaydı ağlamaya başladı. Tabii biz tüm aile kapıya çıktık polislere durumu anlattık. Onlarla fotoğraf çekildik bu durum bizim için ayrı bir heyecan oldu. Sonrasında ben tekrardan torunuma öğrettim bir daha basmaması gerektiğini o da bilinçli bir şekilde onayladı."

KADES - TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı: KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi
7 Kasım 2021, 09:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала