https://tr.sputniknews.com/20220402/60-hektarlik-alani-etkiledi-bursada-ormanlik-alandaki-yangina-mudahale-suruyor-1055255282.html

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Bursa'da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Ekiplerin yoğun... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T08:54+0300

2022-04-02T08:54+0300

2022-04-02T09:15+0300

türkiye

bursa

yangın

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Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındıRüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü'' söyledi.Dozerler ile Yeni Yollar AçıldıRüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı. Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

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bursa, yangın