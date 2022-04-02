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https://tr.sputniknews.com/20220402/60-hektarlik-alani-etkiledi-bursada-ormanlik-alandaki-yangina-mudahale-suruyor-1055255282.html
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Ekiplerin yoğun... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T08:54+0300
2022-04-02T09:15+0300
türkiye
bursa
yangın
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Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındıRüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü'' söyledi.Dozerler ile Yeni Yollar AçıldıRüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı. Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
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bursa, yangın

Bursa'daki orman yangını 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

08:54 02.04.2022 (güncellendi: 09:15 02.04.2022)
© AABursa - Osmangazi - yangın
Bursa - Osmangazi - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Bursa'da ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alan yanarak küle döndü. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.
Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan orman yangını, 60 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri, BUSKİ ve çevre illerden gelen arazözler yangına müdahale etti.

18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı

Rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü'' söyledi.

Dozerler ile Yeni Yollar Açıldı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına dozer yardımıyla alternatif yollar açıldı. Ekipler arazözler ile birlikte yangına farklı açılardan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
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