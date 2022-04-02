https://tr.sputniknews.com/20220402/93-yasindaki-nazi-nineye-soykirimi-inkardan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1055252918.html
93 yaşındaki 'Nazi Nine'ye soykırımı inkardan verilen hapis cezası onandı
93 yaşındaki 'Nazi Nine'ye soykırımı inkardan verilen hapis cezası onandı
Holokost'u inkar etmesiyle ünlü, 'Nazi nine' olarak da tanınan 93 yaşındaki Alman yazar Ursula Haverbeck, Auschwitz kampında tek bir Yahudinin dahi... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T01:48+0300
2022-04-02T01:48+0300
2022-04-02T01:49+0300
dünya
almanya
holokost
nazi
soykırım
yahudi soykırımı
inkar
hapis cezası
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Berlin'deki mahkeme, 93 yaşındaki yazarın 2017 ve 2020 yıllarında Holokost'u inkar edici yöndeki ifadeleri nedeniyle hakkında verilen 12 ay hapis cezasına dair itirazını reddetti. Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada Haverbeck'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sen bir Holokost araştırmacısı değilsin, bir Holokost inkarcısısın. Yaydığınız şey bilgi değil, zehir" ifadelerini kullandı.Alman ceza hukukunda Volksverhetzung olarak bilinen halkı kışkırtma kanunu, halkın belli bir kesimine karşı nefret suçunu veya o kesimin nefretin hedefi haline getirilmesini kısıtlıyor. Bu kanuna göre Holokost hakkında hakikatı saptırma, doğrudan inkar ve küçümseme gibi beyanatlarda bulunan kimselerin beş yıla kadar hapsi istenebiliyor.
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almanya, holokost, nazi, soykırım, yahudi soykırımı, inkar, hapis cezası
93 yaşındaki 'Nazi Nine'ye soykırımı inkardan verilen hapis cezası onandı
01:48 02.04.2022 (güncellendi: 01:49 02.04.2022) Abone ol
Holokost'u inkar etmesiyle ünlü, 'Nazi nine' olarak da tanınan 93 yaşındaki Alman yazar Ursula Haverbeck, Auschwitz kampında tek bir Yahudinin dahi öldürülmediği yönündeki iddiaları nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Berlin'deki mahkeme, 93 yaşındaki yazarın 2017 ve 2020 yıllarında Holokost'u inkar edici yöndeki ifadeleri nedeniyle hakkında verilen 12 ay hapis cezasına dair itirazını reddetti.
Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada Haverbeck'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sen bir Holokost araştırmacısı değilsin, bir Holokost inkarcısısın. Yaydığınız şey bilgi değil, zehir" ifadelerini kullandı.
Alman ceza hukukunda Volksverhetzung olarak bilinen halkı kışkırtma kanunu, halkın belli bir kesimine karşı nefret suçunu veya o kesimin nefretin hedefi haline getirilmesini kısıtlıyor. Bu kanuna göre Holokost hakkında hakikatı saptırma, doğrudan inkar ve küçümseme gibi beyanatlarda bulunan kimselerin beş yıla kadar hapsi istenebiliyor.