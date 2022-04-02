https://tr.sputniknews.com/20220402/93-yasindaki-nazi-nineye-soykirimi-inkardan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1055252918.html

93 yaşındaki 'Nazi Nine'ye soykırımı inkardan verilen hapis cezası onandı

93 yaşındaki 'Nazi Nine'ye soykırımı inkardan verilen hapis cezası onandı

Holokost'u inkar etmesiyle ünlü, 'Nazi nine' olarak da tanınan 93 yaşındaki Alman yazar Ursula Haverbeck, Auschwitz kampında tek bir Yahudinin dahi... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T01:48+0300

2022-04-02T01:48+0300

2022-04-02T01:49+0300

dünya

almanya

holokost

nazi

soykırım

yahudi soykırımı

inkar

hapis cezası

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Berlin'deki mahkeme, 93 yaşındaki yazarın 2017 ve 2020 yıllarında Holokost'u inkar edici yöndeki ifadeleri nedeniyle hakkında verilen 12 ay hapis cezasına dair itirazını reddetti. Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada Haverbeck'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sen bir Holokost araştırmacısı değilsin, bir Holokost inkarcısısın. Yaydığınız şey bilgi değil, zehir" ifadelerini kullandı.Alman ceza hukukunda Volksverhetzung olarak bilinen halkı kışkırtma kanunu, halkın belli bir kesimine karşı nefret suçunu veya o kesimin nefretin hedefi haline getirilmesini kısıtlıyor. Bu kanuna göre Holokost hakkında hakikatı saptırma, doğrudan inkar ve küçümseme gibi beyanatlarda bulunan kimselerin beş yıla kadar hapsi istenebiliyor.

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almanya, holokost, nazi, soykırım, yahudi soykırımı, inkar, hapis cezası