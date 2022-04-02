https://tr.sputniknews.com/20220402/abd-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-yapacak-1055259259.html

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T13:50+0300

2022-04-02T13:50+0300

2022-04-02T13:50+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053581390_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_81a794d8683df53f79740b1513bd04b1.jpg

Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kirby, 'Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak' Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtildi.Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2.3 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna, yardım