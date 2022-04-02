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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/abd-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-yapacak-1055259259.html
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T13:50+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
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Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kirby, 'Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak' Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtildi.Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2.3 milyar doları aştığı ifade ediliyor.
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abd, ukrayna, yardım

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

13:50 02.04.2022
© AFP 2022 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / Alex Wong
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.
Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kirby, 'Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak' Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.
Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtildi.
Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2.3 milyar doları aştığı ifade ediliyor.
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