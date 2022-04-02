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https://tr.sputniknews.com/20220402/ablasini-darp-etti-tutuklandigina-inanamadi-adam-vurdum-serbest-kaldim-simdi-nasil-tutuklandim-1055268375.html
Ablasını darp etti, tutuklandığına inanamadı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Ablasını darp etti, tutuklandığına inanamadı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Samsun'un Atakum ilçesinde 31 yaşındaki B.Ç., ablasını darbedip yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Saldırganın, adliyeye sevk edilirken söylediği sözler tepki... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T23:51+0300
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türkiye
samsun
kadına şiddet
tutuklama
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Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti.Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı. B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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samsun, kadına şiddet, tutuklama

Ablasını darp etti, tutuklandığına inanamadı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

23:51 02.04.2022
© İHA / MUHAMMER AYSamsun'un Atakum ilçesinde 31 yaşındaki B.Ç., ablasını darbedip yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Saldırganın, adliyeye sevk edilirken söylediği sözler tepki çekti. Saldırgan, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" dedi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 31 yaşındaki B.Ç., ablasını darbedip yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Saldırganın, adliyeye sevk edilirken söylediği sözler tepki çekti. Saldırgan, Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım? dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'un Atakum ilçesinde 31 yaşındaki B.Ç., ablasını darbedip yaraladığı iddiasıyla tutuklandı. Saldırganın, adliyeye sevk edilirken söylediği sözler tepki çekti. Saldırgan, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" dedi.
Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti.
Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.
Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı. B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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