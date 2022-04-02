https://tr.sputniknews.com/20220402/adalet-bakanligi-kadina-siddet-uygulayanlarin-pesini-birakmayacagiz-1055255498.html

Adalet Bakanlığı: Kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız

Adalet Bakanlığı: Kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, S.S. adlı kadını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B. adlı saldırgana verilen ev hapsinin “Psikolojisi bozuldu” denerek... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T09:28+0300

2022-04-02T09:28+0300

2022-04-02T09:28+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

kadına şiddet

fatih çekirge

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Çekirge’nin aktardığına göre bakanlıktan gelen açıklama şöyle:“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”Çekirge, “Umarım yeni yasa bir an önce çıkar. Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır” görüşünü aktardı.

türkiye

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kadına şiddet, fatih çekirge