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Adalet Bakanlığı: Kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız
Adalet Bakanlığı: Kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, S.S. adlı kadını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B. adlı saldırgana verilen ev hapsinin “Psikolojisi bozuldu” denerek... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T09:28+0300
2022-04-02T09:28+0300
türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
kadına şiddet
fatih çekirge
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Çekirge’nin aktardığına göre bakanlıktan gelen açıklama şöyle:“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”Çekirge, “Umarım yeni yasa bir an önce çıkar. Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır” görüşünü aktardı.
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kadına şiddet, fatih çekirge

Adalet Bakanlığı: Kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız

09:28 02.04.2022
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, S.S. adlı kadını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B. adlı saldırgana verilen ev hapsinin “Psikolojisi bozuldu” denerek kaldırılmasına tepki gösterdiği yazısının ardından Adalet Bakanlığı’ndan telefon aldığını yazdı.
Çekirge’nin aktardığına göre bakanlıktan gelen açıklama şöyle:
“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”
Çekirge, “Umarım yeni yasa bir an önce çıkar. Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır” görüşünü aktardı.
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