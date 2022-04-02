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https://tr.sputniknews.com/20220402/afyonda-kasten-yangin-cikaran-5-kisi-tutuklandi-1055257425.html
Afyon'da kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı
Afyon'da kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında kasten yangın çıkaran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T12:18+0300
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yaşam
afyon
yangın
ağaç
tutuklama
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Afyonkarahisar'da, edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 30 Nisan'da Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında yangın çıkan yangınların ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.Güvenlik kameralarından tespit edildiİHA'da yer alan habere göre polis ekipleri olayın ardından kent ormanı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çevredeki gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak A.T.Ç. (17), Alperen S. (22), İbrahim U. (21), Muhammet B. (21), Hüseyin B.’yi (20) gözaltına aldı.Şüpheliler işlemlerinin ardından 6831 sayılı Orman Kanuna muhalefet (kasten orman yakma) suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Zanlılar buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.Şüphelilerin yangını neden çıkardıkları konusunda ifadelerine ulaşılamazken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için saatler süren güvenlik kamera kayıtlarını büyük bir titizlikle izledikleri ve şüphelilere ulaştıkları kaydedildi.3 bin ağacın katili oldularÖte yandan, şahısların kasıtlı olarak yangın çıkardıkları Emirdağ Kent Ormanı’nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu belirtildi.
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afyon, yangın, ağaç, tutuklama

Afyon'da kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı

12:18 02.04.2022 (güncellendi: 12:28 02.04.2022)
© İHAAfyon'da kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı
Afyon'da kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA
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Afyonkarahisar Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında kasten yangın çıkaran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların ormanı yaktıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, ormanı neden yaktıkları belirsizliğini koruyor
Afyonkarahisar'da, edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 30 Nisan'da Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında yangın çıkan yangınların ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarından tespit edildi

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri olayın ardından kent ormanı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çevredeki gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak A.T.Ç. (17), Alperen S. (22), İbrahim U. (21), Muhammet B. (21), Hüseyin B.’yi (20) gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından 6831 sayılı Orman Kanuna muhalefet (kasten orman yakma) suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Zanlılar buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.
Şüphelilerin yangını neden çıkardıkları konusunda ifadelerine ulaşılamazken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için saatler süren güvenlik kamera kayıtlarını büyük bir titizlikle izledikleri ve şüphelilere ulaştıkları kaydedildi.

3 bin ağacın katili oldular

Öte yandan, şahısların kasıtlı olarak yangın çıkardıkları Emirdağ Kent Ormanı’nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu belirtildi.
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