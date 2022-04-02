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https://tr.sputniknews.com/20220402/ailesiyle-tartisti-babasini-dovdu-otomobiliyle-7-araca-bilerek-carpti-1055259382.html
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T., babasını da dövdü. Çarpma sırasında... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:05+0300
2022-04-02T14:05+0300
yaşam
diyarbakır
oğul
baba
tartışma
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Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi.F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını dövdü.Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
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diyarbakır, oğul, baba, tartışma

Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı

14:05 02.04.2022
© DHAAilesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© DHA
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Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T., babasını da dövdü. Çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi.
F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını dövdü.
Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
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