https://tr.sputniknews.com/20220402/ailesiyle-tartisti-babasini-dovdu-otomobiliyle-7-araca-bilerek-carpti-1055259382.html
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T., babasını da dövdü. Çarpma sırasında... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:05+0300
2022-04-02T14:05+0300
2022-04-02T14:05+0300
yaşam
diyarbakır
oğul
baba
tartışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055259463_2:0:660:370_1920x0_80_0_0_d2f1ddca05e0630ef8b677991305993b.jpg
Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi.F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını dövdü.Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055259463_84:0:577:370_1920x0_80_0_0_863e63a1bbc0b766969973aba66e330c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyarbakır, oğul, baba, tartışma
Ailesiyle tartıştı, babasını dövdü otomobiliyle 7 araca bilerek çarptı
Abone ol
Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T., babasını da dövdü. Çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.
Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi.
F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını dövdü.
Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.