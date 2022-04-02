https://tr.sputniknews.com/20220402/amedspor-fenerbahce-kadin-futbol-macinda-olaylar-cikti-1055265535.html
Amedspor-Fenerbahçe kadın futbol maçında olaylar çıktı
Amedspor-Fenerbahçe kadın futbol maçında olaylar çıktı
Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T19:40+0300
2022-04-02T19:40+0300
2022-04-02T19:46+0300
spor
fenerbahçe
amedspor
kavga
gerginlik
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı.Amed Sportif Faaliyetler ve Fenerbahçe takımları, Amedspor Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.Fenerbahçe takımının 2-1 önde olduğu maçın son bölümünde oyuncular arasında arbede yaşanırken, tribünden de sahaya yabancı cisimler atıldı.Maçta, her iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler'den 3, Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 6 futbolcu kırmızı kart gördü.Uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik üzerine hakem müsabakayı bitirdi.Her 2 takımın oyuncuları polis eşliğinde soyunma odalarına gitti.
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fenerbahçe, amedspor, kavga, gerginlik
Amedspor-Fenerbahçe kadın futbol maçında olaylar çıktı
19:40 02.04.2022 (güncellendi: 19:46 02.04.2022) Abone ol
Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında olaylar çıktı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı.
Amed Sportif Faaliyetler ve Fenerbahçe takımları, Amedspor Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.
Fenerbahçe takımının 2-1 önde olduğu maçın son bölümünde oyuncular arasında arbede yaşanırken, tribünden de sahaya yabancı cisimler atıldı.
Maçta, her iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler'den 3, Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 6 futbolcu kırmızı kart gördü.
Uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik üzerine hakem müsabakayı bitirdi.
Her 2 takımın oyuncuları polis eşliğinde soyunma odalarına gitti.