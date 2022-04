https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-akar-mariupoldeki-sivil-ve-yaralilarin-denizden-tahliyesi-konusunda-gemi-destegi-verebiliriz-1055258567.html

Bakan Akar: Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz

Bakan Akar: Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verilebileceğini ve bu kapsamda Rusya ve Ukrayna... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

Akar, Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.Son dönemde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik soru üzerine Akar, sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.Kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla birçok kez telefonda görüştüğünü, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile ayrıca İstanbul’da bir araya geldiğini aktaran Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı.Ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getiren Akar, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.Türklerin de bulunduğu Mariupol'deki tahliyelere yönelik soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:"Deniz trafiğinde sorun yok"Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz'de sürüklenen mayınlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin soruya, "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor" yanıtını verdi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi." dedi.Sürüklenen mayınlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Akar, "Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil." diye konuştu.İnsani yardım götürdüğü Ukrayna'daki Borispol Havaalanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A400M nakliye uçağının durumuna ilişkin soru üzerine de Bakan Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de ivedi ve emniyetli bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün "Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz" demişti.

