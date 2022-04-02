https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-kasapoglundan-ferhat-arican-ve-ibrahim-colaka-tebrik-1055259976.html
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:38+0300
2022-04-02T14:38+0300
2022-04-02T14:38+0300
spor
ibrahim çolak
milli sporcu
dünya kupası
avrupa artistik cimnastik şampiyonası
mehmet muharrem kasapoğlu
azerbaycan
bakü
madalya
ferhat arıcan
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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220402/turk-milli-cimnastikcisi-ibrahim-colak-dunya-kupasinda-2-oldu-1055259041.html
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ibrahim çolak, milli sporcu, dünya kupası, avrupa artistik cimnastik şampiyonası, mehmet muharrem kasapoğlu, azerbaycan, bakü, madalya, ferhat arıcan, türkiye
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.