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Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:38+0300
2022-04-02T14:38+0300
spor
ibrahim çolak
milli sporcu
dünya kupası
avrupa artistik cimnastik şampiyonası
mehmet muharrem kasapoğlu
azerbaycan
bakü
madalya
ferhat arıcan
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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220402/turk-milli-cimnastikcisi-ibrahim-colak-dunya-kupasinda-2-oldu-1055259041.html
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ibrahim çolak, milli sporcu, dünya kupası, avrupa artistik cimnastik şampiyonası, mehmet muharrem kasapoğlu, azerbaycan, bakü, madalya, ferhat arıcan, türkiye

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

14:38 02.04.2022
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA / Ahmet İzgi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İbrahim Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
SPOR
Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
13:38
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