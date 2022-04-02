https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-kasapoglundan-ferhat-arican-ve-ibrahim-colaka-tebrik-1055259976.html

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T14:38+0300

2022-04-02T14:38+0300

2022-04-02T14:38+0300

spor

ibrahim çolak

milli sporcu

dünya kupası

avrupa artistik cimnastik şampiyonası

mehmet muharrem kasapoğlu

azerbaycan

bakü

madalya

ferhat arıcan

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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220402/turk-milli-cimnastikcisi-ibrahim-colak-dunya-kupasinda-2-oldu-1055259041.html

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