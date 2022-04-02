https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-koca-paylasti-istanbulda-gorevli-acil-tip-teknikeri-terk-edilmis-bebege-sutannelik-yapti-1055253027.html

Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T01:59+0300

2022-04-02T01:59+0300

2022-04-02T01:59+0300

türkiye

istanbul

pendik

fahrettin koca

sütanne

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg

İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban" bilgisini verdi.​​​​​​​Bakan Koca, paylaşımında Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoya da yer verdi.

türkiye

istanbul

pendik

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, pendik, fahrettin koca, sütanne, bebek