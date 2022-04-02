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https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-koca-paylasti-istanbulda-gorevli-acil-tip-teknikeri-terk-edilmis-bebege-sutannelik-yapti-1055253027.html
Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T01:59+0300
2022-04-02T01:59+0300
türkiye
istanbul
pendik
fahrettin koca
sütanne
bebek
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İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban" bilgisini verdi.​​​​​​​Bakan Koca, paylaşımında Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoya da yer verdi.
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istanbul, pendik, fahrettin koca, sütanne, bebek

Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

01:59 02.04.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban" paylaşımını yaptı.
İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona "Nisa Mihriban" adını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban" bilgisini verdi.
​​​​​​​Bakan Koca, paylaşımında Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoya da yer verdi.
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