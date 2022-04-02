https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-nebati-altin-rafinerileri-yoneticileriyle-gorustu-1055264174.html

Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T18:20+0300

2022-04-02T18:20+0300

2022-04-02T18:20+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı