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https://tr.sputniknews.com/20220402/bakan-nebati-altin-rafinerileri-yoneticileriyle-gorustu-1055264174.html
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T18:20+0300
2022-04-02T18:20+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

18:20 02.04.2022
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.
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