https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-12-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi-1055254096.html

Bilecik’teki orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik’teki orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdahale edildi. 12 saatin ardından... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T05:32+0300

2022-04-02T05:32+0300

2022-04-02T05:32+0300

türkiye

orman yangını

bilecik

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Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde dün öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi.'Yangın 300 dönümlük bir etkisini gösterdi'Alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız” dedi.Öte yandan Vali Kızılkaya, Kızıldamlar Köy kahvesinde il protokolü ile gelişmeleri gece geç saatlere kadar takip etti.

türkiye

bilecik

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orman yangını, bilecik