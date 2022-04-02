https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-kismen-kontrol-altina-alindi-1055252776.html

Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T01:38+0300

2022-04-02T01:38+0300

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türkiye

yangın

orman

orman yangını

kızıldamlar

bilecik

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Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

türkiye

kızıldamlar

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