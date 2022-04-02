https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-kismen-kontrol-altina-alindi-1055252776.html
Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T01:38+0300
2022-04-02T01:38+0300
2022-04-02T01:42+0300
türkiye
yangın
orman
orman yangını
kızıldamlar
bilecik
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Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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yangın, orman, orman yangını, kızıldamlar , bilecik
Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
01:38 02.04.2022 (güncellendi: 01:42 02.04.2022) Abone ol
Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.
43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.