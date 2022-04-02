Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220402/bilecikteki-orman-yangini-kismen-kontrol-altina-alindi-1055252776.html
Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T01:38+0300
2022-04-02T01:42+0300
türkiye
yangın
orman
orman yangını
kızıldamlar
bilecik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055252716_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_be700248cbf429921a2d21850be75ed8.jpg
Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
türkiye
kızıldamlar
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055252716_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e5a3ca0d1a8defdd99c714098b6cbf18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, orman, orman yangını, kızıldamlar , bilecik

Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

01:38 02.04.2022 (güncellendi: 01:42 02.04.2022)
© AABilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.
43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала