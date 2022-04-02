Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi
21:24 02.04.2022 (güncellendi: 21:57 02.04.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Dağı Tüneli’nin çıkışında meydana gelen toprak kaymasıyla nedeniyle tünel her iki yönde de trafiğe kapatıldı
© İHA / FARUK ÇİDEM
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı. KGM'den yapılan açıklamada, "Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacak" ifadeleri kullanıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığını açıkladı.
KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı https://t.co/n2DODveJ5G pic.twitter.com/Col1dBX6qr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 2, 2022
Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacağı kaydedildi.
⚠️⚠️#AnadoluOtoyolu, #BoluDağıTüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ank. yönünde 3 şerit, İst.yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 2, 2022
Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise #Kaynaşlı'dan #D100'e aktarılacaktır.
Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi.
Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise 1 şeridin etkilendiğine işaret edilen açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı vurgulandı.
'Olayda ölen ya da yaralanan olmadı'
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı kaydedilen açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100’e aktarılıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" ifadeleri kullanıldı.