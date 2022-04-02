https://tr.sputniknews.com/20220402/bolu-dagi-tunelinde-4-serit-trafige-kapatildi-1055267035.html

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı. KGM'den yapılan açıklamada, "Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T21:24+0300

2022-04-02T21:24+0300

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türkiye

heyelan

bolu

trafik

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığını açıkladı.KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacağı kaydedildi.Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi.Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise 1 şeridin etkilendiğine işaret edilen açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı vurgulandı.'Olayda ölen ya da yaralanan olmadı'Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı kaydedilen açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100’e aktarılıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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heyelan, bolu, trafik