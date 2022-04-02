CANLI | Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek

'Çin, Ukrayna krizine taraf değil'

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Wang Lutong, AB ile gerçekleştirdikleri online zirve ardından açıklamalarda bulundu.

Lutong, Çin'in Ukrayna'da Kiev'in güvenliğinin garantörü olması için Pekin'e yönelik herhangi bir talep almadığını söyledi.

Ukrayna'daki krizin Çin'in Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere diğer ülkelerle olan ticaretini etkilemeyeceğini söyleyen Lutong, "Çin, Ukrayna krizine taraf değil. Bunun başka bir ülkeyle olan normal ticaretimizi etkilemesi gerektiğini düşünmüyoruz." dedi.

Lutong, "Avrupa bile Rusya ile iş yapmaya devam ediyor, Rusya ile tüm ticaretinizi durdurmadınız. Bu nedenle Rusya ile normal ticaret işbirliğimiz etkilenmemeli" dedi.