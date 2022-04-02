CANLI | Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve müzakere süreci devam ederken Moskova'yı hedef alan yaptırımlar da sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise Moskova'nın Ankara'dan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba arasında yeni bir görüşme düzenleme olasılığına ilişkin sinyali aldığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin 8 kilometre daha ilerleyerek Donetsk bölgesindeki Urojaynoye köyünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.