Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220402/canli-rusya-ukrayna-kremlin-rusya-gerekli-guc-esitligini-korumak-icin-bati-sinirlarini-guclendirecek-1055254269.html
CANLI | Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek
CANLI | Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, gerekli güç eşitliğinin korunması ve Rusya’ya saldırmanın kimsenin aklına gelmemesi için Batı sınırlarını... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T06:23+0300
2022-04-02T06:23+0300
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055077208_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_8828648250836578acf62699929879c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055077208_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7378686de6074432bab426e2fa5f4d68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, новый онлайн для белой редактуры
Rusya - Donbass Operasyonu - Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek

06:23 02.04.2022
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, gerekli güç eşitliğinin korunması ve Rusya’ya saldırmanın kimsenin aklına gelmemesi için Batı sınırlarını güçlendireceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve müzakere süreci devam ederken Moskova'yı hedef alan yaptırımlar da sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise Moskova'nın Ankara'dan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba arasında yeni bir görüşme düzenleme olasılığına ilişkin sinyali aldığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin 8 kilometre daha ilerleyerek Donetsk bölgesindeki Urojaynoye köyünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Önce yenilerÖnce eskiler
06:33 02.04.2022
'İngiliz gemisavar sistemleri Rusya'nın meşru hedefi olabilir'
Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrei Kelin Sputnik'e verdiği röportajda, Ukrayna'daki İngiliz gemisavar sistemlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olabileceğini söyledi.
"Herhangi bir silah arzı istikrarı bozuyor, özellikle de [İngiliz Savunma Bakanı Ben] Wallace'ın bahsettiği silahlar. Durumu ağırlaştırıyorlar, daha da kanlı hale getiriyorlar. Görünüşe göre bunlar yeni, oldukça yüksek hassasiyetli silahlar. Ukrayna sınırını geçmeleri halinde Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedefler olabilirler"
Kelin ayrıca, Wimbledon turnuvasının organizatörlerinin Rus tenisçilerin Ukrayna'daki özel operasyonu kınamalarını, aksi takdirde onları yarışmaya katılmamakla tehdit etmelerini istediğini ifade etti:
"İnsani, kültürel ve spor sahalarında Rusça ile ilgili her şeyi yasaklama girişimleri devam ediyor. Tenisçilerin Wimbledon'da oynayabilmeleri için bazı feragat beyanlarını imzalamaları gerektiğine dair bir açıklama vardı. Kaba, kaba açıklamalar"
06:30 02.04.2022
'Çin, Ukrayna krizine taraf değil'
Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Wang Lutong, AB ile gerçekleştirdikleri online zirve ardından açıklamalarda bulundu.
Lutong, Çin'in Ukrayna'da Kiev'in güvenliğinin garantörü olması için Pekin'e yönelik herhangi bir talep almadığını söyledi.
Ukrayna'daki krizin Çin'in Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere diğer ülkelerle olan ticaretini etkilemeyeceğini söyleyen Lutong, "Çin, Ukrayna krizine taraf değil. Bunun başka bir ülkeyle olan normal ticaretimizi etkilemesi gerektiğini düşünmüyoruz." dedi.
Lutong, "Avrupa bile Rusya ile iş yapmaya devam ediyor, Rusya ile tüm ticaretinizi durdurmadınız. Bu nedenle Rusya ile normal ticaret işbirliğimiz etkilenmemeli" dedi.
06:22 02.04.2022
Kremlin: Rusya, gerekli güç eşitliğini korumak için Batı sınırlarını güçlendirecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus 1 televizyonuna açıklamasında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede, NATO ülkelerinin doğu kanadındaki askeri potansiyelini güçlendirdiğini bildirdiğini belirterek, “Putin, Şoygu’ya, buna karşılık batı sınırlarımızdaki askeri potansiyelimizi artırmak ve güçlendirmek için bir plan geliştirme talimatını verdi ve şimdi Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor. Elbette bu, güvenliğimizi sağlayacak ve her konuda, bize saldırmak kimsenin aklına gelmemesi için gerekli güç eşitliğini koruyacak şekilde yapılacak” ifadesini kullandı.
Donetsk: Mariupol’de üç temel direniş ayağı kaldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milis Gücü Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol kentinde üç temel direniş ayağının kaldığını belirtti.
Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Basurin, “Mariupol her yerden kapatıldı. Üç temel direniş ayağı kaldı. Bunlar, şehrin merkezi, Azovstal fabrikası ve liman” dedi.
Центр Мариуполя после отступления ВСУ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: 119 bin sivil Mariupol’dan tahliye edildi
Dün, 17:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала