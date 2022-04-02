https://tr.sputniknews.com/20220402/cezasi-iki-yilin-altinda-kalan-suclara-tutuklama-1055254656.html

Cezası iki yılın altında kalan suçlara tutuklama

Cezası iki yılın altında kalan suçlara tutuklama

AK Parti, cezası iki yılın altında kaldığı için hapis gerektirmeyen suçlarda "cezasızlık algısının" önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T07:23+0300

2022-04-02T07:23+0300

2022-04-02T07:23+0300

politika

ak parti

tutuklama

hapis cezası

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Mevcut mevzuata göre bazı istisnalar dışında, ilk kez işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebiliyor. Basit cinsel taciz, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlâli, hakaret, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama gibi suçların ilk kez işlenmesi durumunda fail, ceza alsa bile mahkemede salıveriliyor. Bu durum kamuoyunda çoğu kez infiale neden oluyor. Milliyet'in haberine göre, tepkilerin sosyal medyaya yansımasıyla failler hakkında tutuklama kararları çıkarken AK Parti, toplumda "cezasızlık algısı"na neden olan bu durum karşısında harekete geçti.Buna göre "ifade özgürlüğüne temas eden" fiiller istisna tutulmak kaydıyla cezası iki yıldan az olan suçlarda, davayı gören hakime faili 5 ila 20 gün gibi sürelerle tutuklama yetkisi verilmesini ön gören bir düzenleme hazırlanıyor.Hakimlere güvenAK Partili yetkililer, "Özellikle kavga ve tartışmalar en önemli sorun alanları. Adam suç işliyor ama 1 gün bile hapis yatmadan elini kolunu sallayarak dışarı çıkıyor. Bu da toplumda bir 'cezasızlık algısı' ortaya çıkarıyor. Bunu acilen çözmemiz lazım. Hakimlere, itiraz yolu açık olmak üzere 15 ya da 20 güne kadar 'halin icabına' göre tutuklama yetkisi verilmeli. Bu sürenin kaç gün olacağını müzakere edebiliriz. Ama suçu işleyenin üç gün bile olsa içeride yatması, hem o kişi hem de toplum nezdinde çok şeyi değiştirebilir. Suça bakışı da değiştirebilir" görüşünü dillendiriyor.

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ak parti, tutuklama, hapis cezası