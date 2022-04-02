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https://tr.sputniknews.com/20220402/denizlide-sap-karantinasi-hayvan-giris-cikisi-kisitlandi-1055251341.html
Denizli’de 'şap' karantinası: Hayvan giriş çıkışı kısıtlandı
Denizli’de 'şap' karantinası: Hayvan giriş çıkışı kısıtlandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
şap salgını
denizli
karantina
acıpayam
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
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şap salgını, denizli, karantina, acıpayam

Denizli’de 'şap' karantinası: Hayvan giriş çıkışı kısıtlandı

00:00 02.04.2022 (güncellendi: 00:02 02.04.2022)
© AAKurban Bayramı, kurbanlık, büyükbaş hayvan
Kurban Bayramı, kurbanlık, büyükbaş hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.
Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
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