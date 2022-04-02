Erdoğan: Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk

"Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz. "Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.

Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk. Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk.

"Bu yılki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden bir savaş ortamında karşıladık. Olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz. "Bu yılki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden bir savaş ortamında karşıladık. Olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz.