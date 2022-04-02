https://tr.sputniknews.com/20220402/erdogan-daha-once-suriyede-gordugumuz-insani-trajedilerin-biri-simdi-ukraynada-yasaniyor-1055266524.html
Erdoğan: Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk
Erdoğan: Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden bir savaş ortamında karşıladık. Olumsuz yansımalarını bizim... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T20:50+0300
2022-04-02T20:50+0300
2022-04-02T20:55+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk
20:50 02.04.2022 (güncellendi: 20:55 02.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden bir savaş ortamında karşıladık. Olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.
Milletimizle birlikte üzerimize oynanan oyunları bozduk.
"Bu yılki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden bir savaş ortamında karşıladık. Olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz.
Unutulmamalıdır ki; vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz, özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz, onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir.