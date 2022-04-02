https://tr.sputniknews.com/20220402/evim-magdurlarina-fesih-duzenlemesi-paralarini-1-ay-icinde-alabilecekler-1055257007.html

‘Evim’ mağdurlarına fesih düzenlemesi: Paralarını 1 ay içinde alabilecekler

‘Evim’ mağdurlarına fesih düzenlemesi: Paralarını 1 ay içinde alabilecekler

'Evim’ mağdurları olarak da bilinen faizsiz konut şirketi mağdurlarına paralarını, sözleşme fesih talebinde bulunduktan sonra 1 ay içerisinde alabilme imkânı... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T11:40+0300

2022-04-02T11:40+0300

2022-04-02T11:40+0300

evim

mağdur

türkiye

ekonomi

dolandırıcılık

sözleşme

şirket

firma

tbmm

nakit

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba yasa teklifini 3 günlük görüşme trafiğiyle kabul etti. Komisyonda en çok tartışılan maddelerden biri tasarruf finansman şirketleri mağdurlarına yapılacak ödemeler oldu. TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş süreçte gelinen durumu vekillere aktardı. 21 firmanın tasfiyesi için çalıştıklarını söyleyen Karakaş, “Bu firmalardaki taahhütler, işte, bir yılda araba... Altı aya kadar inen taahhütler var. Masa haricinde bunun tasfiye edilmesi için baktığımız zaman 47 bin 389 mağdur var, 9 bini finansman döneminde girip evini, arabasını teslim almış; bunların masadan alacakları rakam 776 milyon lira... Bunu böldüğümüz zaman kişi başı 15-16 bin liralık bir para düşmüş oluyor” dedi.'Paranın peşin olarak ödenebilmesi için düzenleme yaptırıyoruz'Parayı batan firmalardan alacaklarını öngördüklerini kaydeden Karakaş, dileyenlerin ise faaliyetine onay verilen firmalarla devam edebileceklerini belirtti. Tercih eden hak sahiplerine ise ödemelerini yapacaklarını belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:'Neden denetim yapılmadı?'AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise düzenlemeyle ilgili olarak “Beklenti belki çok daha üst seviyede olabilir ama biz genel manadaki mağduriyetleri gidereceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Diğer yandan komisyonda CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu şirketlerin zamanında neden denetlenmediğini sorarken, “Bu sözleşmelere nasıl cevaz verildi? Yani ben kalkıp da ‘Yüzde 500’den para toplarım’ deyip piyasadan 1 milyar toplayıp gitsem olur mu? Neden buna cevaz verildi, denetim yapılmadı?” dedi. BDDK Başkan Yardımcısı Vekili Murat Yönaç bu soruya, “Bütün kamu kurumları sadece Anayasa’dan ve kanundan aldığı yetkileri kullanabilir. Tasarruf finansman şirketlerini düzenleme, denetleme yetkimiz 7 Mart 2021 tarihinden itibaren BDDK’ye tevdi edildi. Ondan önce bir denetim söz konusu değildi” yanıtını verdi.'Tabii ki bir ihtiyaçtan doğuyor yasal düzenlemeler, Öngörülememiş, kabul etmek lazım'AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise, denetimlerle ilgili eleştirelere şu yanıtı verdi: Mağdurlar: Biz eski sözleşmelere sadık kalınarak yeni firmalarla devam etmek istiyoruzŞirket mağdurları adına konuşan Tacettin Çataltepe ise, “Bizler en azından on aylık bizim o yaşadığımız mağduriyeti gidermez ama karşılıklı olarak, devletin şefkatini üzerimizde görmek için biz eski sözleşmelere sadık kalınarak yeni firmalarla devam etmek istiyoruz. Talebim, bizim aktarılacak olan eski sözleşmelerimizin yeni firmalarda, mali yapısı güçlü olan firmalarda aynı şekilde devam ettirilmesi” dedi.

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evim, mağdur, ekonomi, dolandırıcılık, sözleşme, şirket, firma, tbmm, nakit, geri ödeme