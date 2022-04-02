İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt
© DHASultanahmet Meydanı
© DHA
İstanbul Valiliği, "Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe izin verilmediği" haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenmek istenen ramazan etkinliklerine izin verilmediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İBB tarafından ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberlerle ilgili bazı hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.
İBB tarafından Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla stant ve dinlenme alanları kurulacağı, bu etkinlikler sırasında da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının istendiği aktarıldı.
Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da ramazan ayı boyunca "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konunun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.
Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan cevabi yazıda 'Kurulun 26 Şubat 2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin, meydanın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir.
Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir."
"Sultanahmet Meydanı Etkinlikleri"ne ilişkin Basın Açıklamamız— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 2, 2022
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İBB: Bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız
Karara ilişkin İBB'den açıklama geldi. Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bunu İstanbul Valiliği bize bildiriyor ama bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulaması. Bundan geçen hafta haberdar olduk. Burada açıkçası yanlış bir şey görmüyoruz. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu, Kültür Varlıkları ile ilgili İstanbul'un kıymetli alanlarındaki etkinlik sayısının azaltılması, o alanların biraz daha rahat bırakılması anlamında bir karar. Kültür Bakanlığı'nın bu konudaki kararı İBB ve Başkanımız tarafından da benimsenmiş durumda. Başkanımız da böyle düşünüyor" demişti.
Kararın herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizen Ongun, "Burada şunu dile getiriyoruz. Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız. Yani herkes için geçerli olmasından tarafız, sadece İBB değil. Mesela Fatih Belediyesi'nin de Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir etkinliğine izin verilmediği takdirde, hiçbir problem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu kararı Başkanımız da mantıklı ve doğru buluyor. Uygulama esasında da, bunun herkes için geçerli bir kural olmasını istiyoruz. Disiplinli bir şekilde, herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde, temelde bu kararla ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.