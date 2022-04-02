https://tr.sputniknews.com/20220402/istanbul-valiliginden-sultanahmetteki-ramazan-etkinliklerine-izin-vermedigi-iddialarina-yanit-1055263983.html

İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt

İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt

İstanbul Valiliği, "Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe izin... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T18:17+0300

2022-04-02T18:17+0300

2022-04-02T18:16+0300

türkiye

istanbul valiliği

sultanahmet

sultanahmet camisi

ramazan

murat ongun

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenmek istenen ramazan etkinliklerine izin verilmediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, "İBB tarafından ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberlerle ilgili bazı hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.İBB tarafından Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla stant ve dinlenme alanları kurulacağı, bu etkinlikler sırasında da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının istendiği aktarıldı.Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da ramazan ayı boyunca "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İBB: Bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafızKarara ilişkin İBB'den açıklama geldi. Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bunu İstanbul Valiliği bize bildiriyor ama bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulaması. Bundan geçen hafta haberdar olduk. Burada açıkçası yanlış bir şey görmüyoruz. Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Bu, Kültür Varlıkları ile ilgili İstanbul'un kıymetli alanlarındaki etkinlik sayısının azaltılması, o alanların biraz daha rahat bırakılması anlamında bir karar. Kültür Bakanlığı'nın bu konudaki kararı İBB ve Başkanımız tarafından da benimsenmiş durumda. Başkanımız da böyle düşünüyor" demişti.Kararın herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizen Ongun, "Burada şunu dile getiriyoruz. Böyle bir karar alındıysa, ki Başkanımız da bu kararı doğru buluyor, bu kararın eşit olarak uygulanmasından tarafız. Yani herkes için geçerli olmasından tarafız, sadece İBB değil. Mesela Fatih Belediyesi'nin de Sultanahmet Meydanı'nda hiçbir etkinliğine izin verilmediği takdirde, hiçbir problem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu kararı Başkanımız da mantıklı ve doğru buluyor. Uygulama esasında da, bunun herkes için geçerli bir kural olmasını istiyoruz. Disiplinli bir şekilde, herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde, temelde bu kararla ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

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