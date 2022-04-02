https://tr.sputniknews.com/20220402/istanbulda-yarin-ve-10-nisanda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1055258720.html

İstanbul'da yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü genel provası ve kutlama töreni nedeniyle yarın ve 10 Nisan'da trafiğe kapatılacak yolları ve... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T13:19+0300

2022-04-02T13:19+0300

2022-04-02T13:19+0300

türkiye

istanbul

trafik

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.Söz konusu günlerde saat 06.30'dan programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek.Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

türkiye

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istanbul, trafik