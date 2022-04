https://tr.sputniknews.com/20220402/kalin-cumhurbaskanimizin-putin-ve-zelenskiyle-gorusmeleri-neticesinde-sahada-iyilesmeler-gorecegiz-1055252029.html

Kalın: Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenskiy'le görüşmeleri neticesinde sahada iyileşmeler göreceğiz

Kalın: Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenskiy'le görüşmeleri neticesinde sahada iyileşmeler göreceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dün Zelenskiy ile bugün de Putin ile yaptığı görüşmeler neticesinde sahada birtakım iyileşmeler... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T00:57+0300

2022-04-02T00:57+0300

2022-04-02T00:58+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050412341_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_435923ad31026a6ef0b899733cf3d6ce.jpg

Kalın, TRT Haber'de canlı yayınlanan Sıcak Nokta programında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.Konuşmasına bu gece başlayacak ramazan ayını tebrik ederek başlayan Kalın, bu ayın, içeride ve dışarıda barış, huzur, selamet ve sekinetin hakim olmasına vesile olmasını temenni etti.İstanbul'da yapılan Rusya, Ukrayna müzakerelerinin, Türkiye'de yapılan ikinci görüşme olduğunu hatırlatan Kalın, "Ukrayna savaşında şu ana kadar yaklaşık 5 haftayı geride bırakıyoruz. En anlamlı, en içerikli, en fazla mesafe alınan toplantılardan bir tanesi oldu diyebiliriz. Hatta şu ana kadarki en kapsamlı toplantı diyebiliriz." diye konuştu.Müzakerelerin neticelerinin de görülmeye başlandığını dile getiren Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlattı.'Adım adım, tedrici olarak kademeli bir şekilde yürüyecek bir süreç var önümüzde'İbrahim Kalın, şöyle konuştu:Bütün dünyanın "Niye Türkiye?" sorusunu sorduğunu dile getiren Kalın, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği prensibine bağlı olarak Rusya'yla da köprüleri atmadan iki tarafın güvenini sağlamış, dünyadaki birkaç ülkeden birisi olarak devreye girdiğini söyledi.Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin güven esasına dayalı olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanımızın Rus Devlet Başkanıyla ilgili, diğer arkadaşlarımızın muhataplarıyla geliştirdiği ilişki bugün bu krizin aşılmasında en önemli rolü oynayan aktör haline getirdi Türkiye'yi." dedi.Şu anda odaklanılması gereken şeyin bu savaşın sonlandırılması olduğunu anlatan Kalın, "Bizim çabamız da bu iletişim kanallarını açık tutarak, müzakere çerçevesini doğru oturtarak, iki tarafın güvenini kazanarak ve muhafaza ederek bu süreci ilerletmek." diye konuştu.Kalın, Ukrayna ve Rusya arasında sahada şu anda müzakerelerdeki son durumun ne olduğuna ilişkin soru üzerine, sahada sıkıntılı alanların var olduğunu, tam formel manada kapsamlı ve sürekli bir ateşkes ilan edilmediğini, bunun tam bir çekilmeye ne zaman dönüşeceği ve kalıcı bir ateşkesin şartlarının nasıl oluşturulacağını yakından takip edeceklerini dile getirdi.Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul'da bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, şu anda bir tarih vermek için erken olduğunu, görüşmenin olup olmayacağına dair bir tahminde bulunmanın kolay olmadığını söyleyen Kalın, "Bizim beklentimiz, umudumuz, arzumuz bu görüşmenin bir an önce gerçekleşmesi." dedi.'Prensipte biz buna olumlu bakıyoruz'Türkiye'nin garantör olması konusunda nasıl bir perspektif çizileceğine ilişkin soruya ise Kalın, şu yanıtı verdi:Rusya ve Ukrayna'nın, aynı anda hem konuştuğu hem güvendiği ülke sayısının çok az olduğunu vurgulayan Kalın, "Türkiye bunlardan biri, hatta şu son dönemde en öne çıkan ülke diyebiliriz. Yani İstanbul toplantısı sadece Türkiye açısından, Türk diplomasisi açısından bir başarı olarak görünmekle kalmamalı bence, gerçekten bu savaşın sonlandırılması yönünde atılmış çok önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.Müzakere masasındaki atmosfere ilişkin soru üzerine Kalın, müzakere yapan heyetler açısından bunun kolay bir süreç olmadığını, Türkiye'nin cesaretlendirici, teşvik edici bir pozisyonda bulunduğunu belirtti.Kalın, her iki heyetin de Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:'Bu yönde bir baskı şu ana kadar gelmedi'Rusya-Ukrayna müzakere heyetinde yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in neden ön plana çıktığına dair soruya da Kalın, "Bu isim tabii özellikle Batı medyasında çok öne çıkartıldı. Çünkü iş insanı olarak, Chelsea futbol takımına sahip olarak ve başka özellikleri itibarıyla hani bilinen, şöhretli isim diye zannediyorum. Başta Abramoviç'in bu süreçte yer alıp almadığı ile ilgili çok fazla bilgi akışı yoktu. Çünkü o geri planda kalmıştı." yanıtını verdi.ABD ya da AB'den, Rusya'ya yönelik yaptırım konusunda Türkiye'ye bir baskının söz konusu olup olmadığı sorulan Kalın, "Şu ana kadar bize bu yönde gelmiş resmi bir bildirim, talep yahut gayri resmi bir baskı söz konusu değil. Çünkü Batılı müttefiklerimizle Avrupalılar, Amerikalılar da Türkiye'nin hassas pozisyonunu anlıyorlar. Dengeli duruşunu takdir ediyorlar ve hem Ukrayna ile ilişkilerimizi hem de Rusya ile ilişkilerimizde belli dengeleri, ilkeleri koruduğumuzu da bizzat biliyorlar. Dolayısıyla bu yönde bir baskı şu ana kadar gelmedi." şeklinde konuştu.İbrahim Kalın, şunları ifade etti:'Milli çıkarlarımızı korumak en doğal hakkımız'Türkiye'nin Rusya ile olan ekonomik ilişkilerinin ağırlıklı olarak doğal gaz üzerinden yürüdüğünü, ticaret ve turizm ayağının da olduğunu hatırlatan Kalın, mevcut denge içerisinde Türkiye'nin yaptırım uygulamasının Rus ekonomisine zarar vermekten çok Türk ekonomisine zarar vereceğini belirtti.Kalın, Türkiye'nin milli çıkarlarını korumasının en doğal hakkı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin öncelikli derdinin bu savaşı sona erdirmek olduğunu ve ekonomisine zarar verecek bir angajman içerisine girmeyeceğini söyledi.Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin kurallarını çatışmaları azaltacak yönde uygulayacağını ifade ettiğini anımsatan Kalın, Boğazları ve Karadeniz'i bu savaşın dışında tuttuklarını, bunun da çok önemli bir kazanım olduğunu anlattı. Kalın, "Bütün bu alanlarda Türkiye'nin yaptığı katkı herkes tarafından takdir ediliyor." dedi.'Yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerekecek'Kalın, başka bir soru üzerine, "Ben doğrudan NATO'nun, NATO Anlaşması'nın 5. Maddesi'ne birebir uyan ya da benzer bir güvenlik rejiminin kurulma ihtimalini biraz zayıf görüyorum. Garantörlük meselesi sadece bu 5. Madde üzerine bina edilebilecek bir yapıda değil, bu biraz daha farklı kurgulanması gereken bir güvenlik mimarisi." diye konuştu.Ukrayna'nın güvenlik garantileri istemesinin en doğal hakkı olduğunu, Rusya'nın da bu talebe olumlu cevap vermesi gerektiğini söyleyen Kalın, bu savaş sona erdiğinde dünyada yeni bir güvenlik mimarisinin mutlaka inşa edilmesinin gerekeceğini vurguladı.Rusya-Ukrayna krizinin enerji arz güvenliğine etkisine ilişkin soru üzerine İbrahim Kalın, Avrupa'nın, Rus gazına olan bağımlılığı konusunun gelecek on yılların en önemli konularından biri olacağına dikkati çekti.Avrupalıların alternatif enerji kaynakları üretebilmek için harekete geçmek durumunda olduğunu anlatan Kalın, "Hemen bugünden yarına Rus gazından vazgeçmek çok kolay bir şey değil. Burada Türkiye, Avrupa'nın enerji arz ve güvenliği açısından daha kilit bir ülke haline gelecek. Şu anda Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP Boru Hattımız var. Son yıllarda dünya enerji haritasındaki en önemli bayraklardan biridir ve bunu hamdolsun Türkiye ve Azerbaycan birlikte diktiler." dedi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rusya, ukrayna krizi, ukrayna