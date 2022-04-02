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Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde 3 Nisan'da fırtına bekleniyor. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:47+0300
2022-04-02T14:48+0300
türkiye
fırtına
rüzgar
şiddetli rüzgar
meteoroloji genel müdürlüğü
karadeniz
marmara denizi
batı karadeniz
doğu karadeniz
rize
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.Marmara Denizi'nde saate 75 kilometreye kadar fırtına bekleniyorMarmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-1055240044.html
türkiye
karadeniz
marmara denizi
batı karadeniz
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fırtına, rüzgar, şiddetli rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü, karadeniz, marmara denizi, batı karadeniz, doğu karadeniz, rize, artvin, trabzon, istanbul

Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

14:47 02.04.2022 (güncellendi: 14:48 02.04.2022)
© AAGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde 3 Nisan'da fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde saate 75 kilometreye kadar fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
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