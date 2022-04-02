https://tr.sputniknews.com/20220402/karadeniz-ve-marmara-denizi-icin-firtina-uyarisi-1055260155.html

Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde 3 Nisan'da fırtına bekleniyor. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T14:47+0300

2022-04-02T14:47+0300

2022-04-02T14:48+0300

türkiye

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rize

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.Marmara Denizi'nde saate 75 kilometreye kadar fırtına bekleniyorMarmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220401/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-1055240044.html

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