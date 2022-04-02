https://tr.sputniknews.com/20220402/kastamonuda-su-seviyesi-yukseldi-4-kopru-yikildi-1055262398.html
Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı
Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı
Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar sularının erimesi ve su seviyesinin yükselmesi sebebiyle yıkıldı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:14+0300
2022-04-02T17:14+0300
2022-04-02T17:18+0300
türkiye
kastamonu
sinop
akçay
köprü
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Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu belirtildi.
türkiye
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kastamonu, sinop, akçay, köprü
Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı
17:14 02.04.2022 (güncellendi: 17:18 02.04.2022) Abone ol
Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar sularının erimesi ve su seviyesinin yükselmesi sebebiyle yıkıldı.
Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu belirtildi.