https://tr.sputniknews.com/20220402/kastamonuda-su-seviyesi-yukseldi-4-kopru-yikildi-1055262398.html

Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı

Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar sularının erimesi ve su seviyesinin yükselmesi sebebiyle yıkıldı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:14+0300

2022-04-02T17:14+0300

2022-04-02T17:18+0300

türkiye

kastamonu

sinop

akçay

köprü

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Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu belirtildi.

türkiye

kastamonu

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akçay

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kastamonu, sinop, akçay, köprü