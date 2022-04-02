https://tr.sputniknews.com/20220402/konyada-fabrikanin-buhar-kazaninin-patlamasi-sonucu-3-isci-yaralandi-1055265136.html

Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T19:17+0300

2022-04-02T19:17+0300

2022-04-02T19:17+0300

türkiye

konya

ereğli

sanayi

sonik patlama

kazan

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Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu.Fabrikadaki buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Buhar kazanının yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu, Ali Averi ve Abdullah Temur yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamada fabrikadan dağılan parçalar, yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Fabrikanın buhar kazanının patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü.

türkiye

konya

ereğli

sonik patlama

kazan

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konya, ereğli, sanayi, sonik patlama, kazan