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Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı
Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T19:17+0300
2022-04-02T19:17+0300
türkiye
konya
ereğli
sanayi
sonik patlama
kazan
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Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu.Fabrikadaki buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Buhar kazanının yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu, Ali Averi ve Abdullah Temur yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamada fabrikadan dağılan parçalar, yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Fabrikanın buhar kazanının patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü.
türkiye
konya
ereğli
sonik patlama
kazan
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konya, ereğli, sanayi, sonik patlama, kazan

Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

19:17 02.04.2022
© DHAKonya'da, konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanının patlama anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerden birinin, etrafa dağılan molozlardan yara almadan kurtulduğu anlar yer aldı.
Konya'da, konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanının patlama anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerden birinin, etrafa dağılan molozlardan yara almadan kurtulduğu anlar yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© DHA
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu.
Fabrikadaki buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Buhar kazanının yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu, Ali Averi ve Abdullah Temur yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Patlamada fabrikadan dağılan parçalar, yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fabrikanın buhar kazanının patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü.
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