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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ile-avrupa-arasindaki-iliskileri-yeniden-degerlendirme-zamani-gelecek-1055261392.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirme zamanı gelecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirme zamanı gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların ‘ayıldıkları’ ve kıtanın akıbetinden kendileri sorumlu olduklarını anladıkları zaman Rusya ile ilişkileri yeniden... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T16:22+0300
2022-04-02T16:22+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
avrupa
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Avrupalılar, Amerikan Bourbon’undan ayıldıkları ve sonuçta kıtamızın, Avrupa'nın hatta Avrasya'nın akıbetiyle kendimizin ilgilenmemiz gerektiğini düşündükleri zaman, kısa vadede olmasa da sonunda ilişkilerimizi yeniden değerlendirme ve diyaloğa girme zamanı gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Belarus 1 televizyonuna verdiği röportaj sırasında Putin ve Lukaşenko arasındaki benzersiz ilişkiye dikkat çekerek, her iki liderin, toplantılarda bazen ülkelerinin çıkarlarını çok sert savunsa da her zaman dostane diyaloğu sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.“İkisinin arasındaki ilişki gerçekten de benzersiz” diyen Peskov, şöyle devam etti:“Şu anda Ukrayna'da olanlar nedeniyle Aleksandr Grigoryeviç'in (Lukaşenko) kalbinin en az Vladimir Vladimiroviç'inki (Putin) kadar sızladığına eminim. Gerçekten öyle. Ve ikisi, birbirlerini anlıyor. Ve aramızda olabilecek görüş farklılıklarını da anlıyor.”Her iki lider için en önemli olanın aralarındaki dostane diyaloğa devam etmek olduğunu vurgulayan Peskov, “Ama inanın ki bazen birbirlerine pek de hoş olmayan şeyler söyleyebiliyor, (bazen) de çok sertleşiyor, zira Belarus'un da, Rusya'nın da kendi çıkarları var. Ülkelerinin çıkarlarını çok sert savunabiliyorlar” diye konuştu.
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dmitriy peskov, rusya, avrupa

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirme zamanı gelecek

16:22 02.04.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların ‘ayıldıkları’ ve kıtanın akıbetinden kendileri sorumlu olduklarını anladıkları zaman Rusya ile ilişkileri yeniden değerlendirme zamanı geleceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Avrupalılar, Amerikan Bourbon’undan ayıldıkları ve sonuçta kıtamızın, Avrupa'nın hatta Avrasya'nın akıbetiyle kendimizin ilgilenmemiz gerektiğini düşündükleri zaman, kısa vadede olmasa da sonunda ilişkilerimizi yeniden değerlendirme ve diyaloğa girme zamanı gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Belarus 1 televizyonuna verdiği röportaj sırasında Putin ve Lukaşenko arasındaki benzersiz ilişkiye dikkat çekerek, her iki liderin, toplantılarda bazen ülkelerinin çıkarlarını çok sert savunsa da her zaman dostane diyaloğu sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.
İkisinin arasındaki ilişki gerçekten de benzersiz” diyen Peskov, şöyle devam etti:
“Şu anda Ukrayna'da olanlar nedeniyle Aleksandr Grigoryeviç'in (Lukaşenko) kalbinin en az Vladimir Vladimiroviç'inki (Putin) kadar sızladığına eminim. Gerçekten öyle. Ve ikisi, birbirlerini anlıyor. Ve aramızda olabilecek görüş farklılıklarını da anlıyor.”
Her iki lider için en önemli olanın aralarındaki dostane diyaloğa devam etmek olduğunu vurgulayan Peskov, “Ama inanın ki bazen birbirlerine pek de hoş olmayan şeyler söyleyebiliyor, (bazen) de çok sertleşiyor, zira Belarus'un da, Rusya'nın da kendi çıkarları var. Ülkelerinin çıkarlarını çok sert savunabiliyorlar” diye konuştu.
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