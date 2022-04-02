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https://tr.sputniknews.com/20220402/kutahyada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesiyle-buyumeden-sonduruldu-1055264205.html
Kütahya'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Kütahya'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Kütahya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 917 nolu bölmede orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T18:18+0300
2022-04-02T18:18+0300
türkiye
orman yangını
kütahya
lodos
kütahya orman bölge müdürlüğü
sıcak hava
alo 177
çöp
soğutma
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Lodos nedeni ile çıkan örtü yangını yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet pikap ile 1 adet itfaiye aracının müdahalesi ile 60 metrekare alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.'Lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riski yüksek'Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve vatandaşların da orman alanlarında çöp bırakmamak, ateş yakmamak, ormanların yakınından geçerken sigara izmaritlerini dışarı atmamak ve anız yakmaya son vermek gibi önlemler ile dikkatli olmaları gerektiğin belirterek, en ufak bir duman gördüklerinde dahi Alo 177 yangın ihbar hattına bilgi vermelerinin kendileri ve ormanlar için büyük önem taşıdığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220402/osmaniyede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1055261875.html
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orman yangını, kütahya, lodos, kütahya orman bölge müdürlüğü, sıcak hava, alo 177, çöp, soğutma

Kütahya'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

18:18 02.04.2022
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Kütahya'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Kütahya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 917 nolu bölmede orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Lodos nedeni ile çıkan örtü yangını yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet pikap ile 1 adet itfaiye aracının müdahalesi ile 60 metrekare alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

'Lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riski yüksek'

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve vatandaşların da orman alanlarında çöp bırakmamak, ateş yakmamak, ormanların yakınından geçerken sigara izmaritlerini dışarı atmamak ve anız yakmaya son vermek gibi önlemler ile dikkatli olmaları gerektiğin belirterek, en ufak bir duman gördüklerinde dahi Alo 177 yangın ihbar hattına bilgi vermelerinin kendileri ve ormanlar için büyük önem taşıdığını belirtti.
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
TÜRKİYE
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:02
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