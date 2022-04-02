https://tr.sputniknews.com/20220402/kutahyada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesiyle-buyumeden-sonduruldu-1055264205.html

Kütahya'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Kütahya'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Kütahya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 917 nolu bölmede orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T18:18+0300

2022-04-02T18:18+0300

2022-04-02T18:18+0300

türkiye

orman yangını

kütahya

lodos

kütahya orman bölge müdürlüğü

sıcak hava

alo 177

çöp

soğutma

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Lodos nedeni ile çıkan örtü yangını yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet pikap ile 1 adet itfaiye aracının müdahalesi ile 60 metrekare alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.'Lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riski yüksek'Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve vatandaşların da orman alanlarında çöp bırakmamak, ateş yakmamak, ormanların yakınından geçerken sigara izmaritlerini dışarı atmamak ve anız yakmaya son vermek gibi önlemler ile dikkatli olmaları gerektiğin belirterek, en ufak bir duman gördüklerinde dahi Alo 177 yangın ihbar hattına bilgi vermelerinin kendileri ve ormanlar için büyük önem taşıdığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220402/osmaniyede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1055261875.html

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