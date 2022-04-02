Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220402/mardinde-eren-kis-33-sehit-jandarma-er-harun-lal-operasyonu-baslatildi-1055266232.html
Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı
Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T20:36+0300
2022-04-02T20:35+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055266112_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_93c6a2dc3467fefa06b77f29a4685f5c.jpg
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 566 personelin katılımıyla, “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal” Operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-33 ŞEHİT J.ER HARUN LAL (MARDİN-ÖMERYAN)” Operasyonu başlatıldı.Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055266112_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_bf2e0f2b93af8e211347098574b25ffb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, operasyon

Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı

20:36 02.04.2022
© İHA / İHAİçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 566 personelin katılımıyla, “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal” Operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-33 ŞEHİT J.ER HARUN LAL (MARDİN-ÖMERYAN)” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала