https://tr.sputniknews.com/20220402/mardinde-eren-kis-33-sehit-jandarma-er-harun-lal-operasyonu-baslatildi-1055266232.html

Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı

Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

operasyon

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İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 566 personelin katılımıyla, “Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal” Operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-33 ŞEHİT J.ER HARUN LAL (MARDİN-ÖMERYAN)” Operasyonu başlatıldı.Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 566 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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içişleri bakanlığı, operasyon