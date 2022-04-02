https://tr.sputniknews.com/20220402/mart-ayinda-en-cok-mac-giris-bileti-fiyati-artti-1055260516.html

Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı

Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mart ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 57.14 ile maç giriş bileti, fiyatı en fazla azalan ürünün... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T15:17+0300

2022-04-02T15:17+0300

2022-04-02T15:18+0300

ekonomi

mart

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fiyat

maç

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İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.Mart ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti yüzde 57.14 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 38,83 ile şehirlerarası otobüs bileti, gıda harcamaları grubundan yüzde 36,45 ile kıvırcık salata, konut harcamaları grubundan yüzde 35,04 ile gazyağı, gıda harcamalarından yüzde 32,60 ile kuru soğan, yüzde 26.77 ile karnabahar ve yüzde 22.20 ile sıvı yağlar olarak belirlendi.Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bakla fiyatı yüzde 25.48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 18.17 ile kabak, yüzde 11.65 ile domates, yüzde 8.07 ile ıspanak ve yüzde 7.09 ile turp olarak kayıtlara geçti.Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)Kıvırcık Salata 36,45Kuru Soğan 32,6Karnabahar 26,77Patates 14,25Lahana 12,94Muz 12,03Yeşil Soğan 11,7Elma 11,09Balık 9,07Portakal 7,21Limon 5,38Bakla -25,48Ispanak -8,07Turp -7,09Havuç -5,5Pırasa -5,5Maydanoz -5,43Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)Taze Fasulye 17,39Armut 7,68Sivri Biber 5,84Kabak -18,17Domates -11,65İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)Maç Giriş Bilet Ücreti 57,14Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 38,83Gazyağı 35,04Sıvı Yağlar 22,2Fuel Oil 21,17Benzin 17,95Tüpgaz 17,12Toz Şeker 13,82Sinema Bilet Ücreti 13,78Kazak-Kadın -5,91Süveter-Çocuk -5,62Yoğurt -5,06Çocuk Mamaları -4,19Kahve -3,73

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mart, bilet, fiyat, maç, istanbul