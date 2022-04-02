https://tr.sputniknews.com/20220402/meksikadaki-popocatepetl-yanardagi-yakinlarinda-gorulen-goktasi-kamerada-1055268084.html

Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında görülen göktaşı kamerada

Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında görülen göktaşı kamerada

Meksika'da bulunan Popocateptl yanardağının yakınlarında bir göktaşı görüldü. Göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T23:15+0300

2022-04-02T23:15+0300

2022-04-02T23:15+0300

yaşam

meksika

popocatepetl yanardağı

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Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl yanardağının yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.

meksika

popocatepetl yanardağı

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meksika, popocatepetl yanardağı