https://tr.sputniknews.com/20220402/meksikadaki-popocatepetl-yanardagi-yakinlarinda-gorulen-goktasi-kamerada-1055268084.html
Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında görülen göktaşı kamerada
Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında görülen göktaşı kamerada
Meksika'da bulunan Popocateptl yanardağının yakınlarında bir göktaşı görüldü. Göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T23:15+0300
2022-04-02T23:15+0300
2022-04-02T23:15+0300
yaşam
meksika
popocatepetl yanardağı
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Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl yanardağının yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.
meksika
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meksika, popocatepetl yanardağı
Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında görülen göktaşı kamerada
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Meksika'da bulunan Popocateptl yanardağının yakınlarında bir göktaşı görüldü. Göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.
Yetkililer ayrıca göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl yanardağının yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.