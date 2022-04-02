https://tr.sputniknews.com/20220402/mersinde-akkuyu-ngs-iscilerinin-servisi-devrildi-11-yarali-1055258061.html

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T12:45+0300

2022-04-02T12:45+0300

2022-04-02T12:45+0300

türkiye

mersin

akkuyu

trafik kazası

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Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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mersin, akkuyu, trafik kazası