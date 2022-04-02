https://tr.sputniknews.com/20220402/mersinde-akkuyu-ngs-iscilerinin-servisi-devrildi-11-yarali-1055258061.html
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T12:45+0300
2022-04-02T12:45+0300
2022-04-02T12:45+0300
türkiye
mersin
akkuyu
trafik kazası
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Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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mersin, akkuyu, trafik kazası
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
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Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.
Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.