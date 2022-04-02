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Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T12:45+0300
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türkiye
mersin
akkuyu
trafik kazası
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Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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mersin, akkuyu, trafik kazası

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı

12:45 02.04.2022
© DHAMersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© DHA
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Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.

Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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