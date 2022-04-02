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Muş'ta 8 metre karla mücadele ediliyor
Muş'ta 8 metre karla mücadele ediliyor
Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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Muş'ta 8 metre karla mücadele ediliyor

11:20 02.04.2022
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Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.
© AA

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor. - Sputnik Türkiye
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© AA

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

© AA

Mağduriyet olmaması için ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ile çığ tehlikesine karşın, kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Mağduriyet olmaması için ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ile çığ tehlikesine karşın, kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor. - Sputnik Türkiye
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© AA

Mağduriyet olmaması için ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ile çığ tehlikesine karşın, kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

© AA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlatarak bazı açıklamalarda bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlatarak bazı açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye
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© AA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlatarak bazı açıklamalarda bulundu.

© AA

İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, "İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede 24 saat esasına göre devam etmek zorundayız. Çünkü hayat 24 saat esaslı akıyor" dedi.

İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, &quot;İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede 24 saat esasına göre devam etmek zorundayız. Çünkü hayat 24 saat esaslı akıyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AA

İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, "İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede 24 saat esasına göre devam etmek zorundayız. Çünkü hayat 24 saat esaslı akıyor" dedi.

© AA

Sözlerine devam eden Gündüzöz, "Çeşitli sağlık sorunu oluyor ya da eğitim hizmetinin aksamaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu karın arkasından inşallah baharda çok daha bereketli bir tarımsal sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bazı işlerin riskleri vardır. Bu işlerde çalışanların bu tip risklerle de karşı karşıya oldukları belli ama eğitimleri iyi" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Gündüzöz, &quot;Çeşitli sağlık sorunu oluyor ya da eğitim hizmetinin aksamaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu karın arkasından inşallah baharda çok daha bereketli bir tarımsal sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bazı işlerin riskleri vardır. Bu işlerde çalışanların bu tip risklerle de karşı karşıya oldukları belli ama eğitimleri iyi&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
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© AA

Sözlerine devam eden Gündüzöz, "Çeşitli sağlık sorunu oluyor ya da eğitim hizmetinin aksamaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu karın arkasından inşallah baharda çok daha bereketli bir tarımsal sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bazı işlerin riskleri vardır. Bu işlerde çalışanların bu tip risklerle de karşı karşıya oldukları belli ama eğitimleri iyi" şeklinde konuştu.

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