https://tr.sputniknews.com/20220402/oscar-torenindeki-tokat-skandalinin-ardindan-will-smith-akademi-uyeliginden-istifa-etti-1055253268.html
Oscar törenindeki tokat skandalının ardından: Will Smith, Akademi üyeliğinden istifa etti
Oscar törenindeki tokat skandalının ardından: Will Smith, Akademi üyeliğinden istifa etti
94. Akademi Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett Smith hakkında yapılan şaka nedeniyle sunucu Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith, hakkında disiplin... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T02:21+0300
2022-04-02T02:21+0300
2022-04-02T02:26+0300
yaşam
will smith
oscar ödül töreni
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Will Smith, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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will smith, oscar ödül töreni
Oscar törenindeki tokat skandalının ardından: Will Smith, Akademi üyeliğinden istifa etti
02:21 02.04.2022 (güncellendi: 02:26 02.04.2022) Abone ol
94. Akademi Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett Smith hakkında yapılan şaka nedeniyle sunucu Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith, hakkında disiplin soruşturması açılmasının ardından Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Will Smith, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Akademi'nin disiplin soruşturması bildirimine doğrudan yanıt verdim ve davranışımın her türlü sonucunu kabul edeceğim. 94. Akademi Ödülleri sunumundaki eylemlerim şok edici, acı verici ve affedilemezdi. İncittiklerimin listesi uzun ve Chris'i, ailesini, birçok sevgili arkadaşımı ve sevdiklerimi, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor. Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Törendeki diğer aday ve ödül sahiplerinin olağanüstü işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım. Çok üzgünüm. Başarıları nedeniyle dikkatleri hak edenlere odaklanılmasını ve Akademi'nin sinemadaki yaratıcılığı ve sanatçılığı desteklemekteki muazzam çalışmalarına devam edebilmesini sağlamak istiyorum. Bu nedenle Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğimden istifa ediyorum ve Yönetim Kurulu'nın uygun gördüğü tüm sonuçları kabul ediyorum. Değişim zaman gerektirir ve şiddetin mantığa üstün gelmesine bir daha izin vermemek için elimden geleni yapmakta kararlıyım."