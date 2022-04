https://tr.sputniknews.com/20220402/otizm-farkindalik-gunu-etkinliginde-konusan-kilicdaroglu-mebi-zorlayin-40-saatlik-ders-versin-1055262772.html

Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu: MEB'i zorlayın, 40 saatlik ders versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.Bu toplantılara her katıldığında yeni şeyler öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, sorunu yaşayanı dinlemek kadar değerli bir şey olmadığını ifade etti."Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz" diyen Kılıçdaroğlu, kendisinden önce söz alan akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin pek çok sorunu dile getirdiklerini söyledi.'Kaç otizmli çocuğumuz var bilmiyoruz, görülmüyor bu aileler'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:İngiltere'de yerel belediyelerin yeni doğan çocuklar hakkında detaylı raporlar tuttuğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bizde böyle bir şey yok. Aile keşfederse. Zaten belli aralıklarla çocuklarımızı doktora bile götürmüyoruz neredeyse. Dolayısıyla burada Sağlık Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na görev düşüyor. Veriler alınmalı, TÜİK bu verileri sürekli, düzenli almalı ve bu veriler kamuoyuna bir şekliyle yansıtılmalı" diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu çocukların eğitimine özel önem vermesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bu tür çocukların akranlarıyla beraber eğitim almasının önemine değindi.'MEB kadrolarında böyle bir kadro yok'Otizmliler için özel öğretmen olması gerektiğini, bunun da "görgü öğretmeni" adını taşıdığını ilk kez bu toplantıda duyduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "MEB kadrolarında böyle bir kadro yok. Bu kadronun oluşturulması lazım. Bu kadronun oluşturulması için siyaset kurumunun bunu bilmesi, baskı kurması lazım. Örneğin, MEB bütçesi görüşülürken bu konunun gündeme getirilmesi lazım" açıklamasını yaptı.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu davaların sürekli hale geldiği zaman devletin bu tazminatı ödemekten kaçınacağı için doğal olarak 40 saatlik dersi öngöreceğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim siyasetçi olarak yapacağımız bir katkı varsa bu katkıyı her zaman sunmaya hazırız" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sorunlara çözüm üretmek için bu tür derneklerle birlikte çalışmaya özen gösterdiklerini, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.Yavaş, bu tür ailelerin çocuklarını bırakarak işlerini halledebilmeleri amacıyla çocuklar için iki yeni "mola yeri" açacaklarını da bildirdi.Otizmli çocukların eğitimleri ve yaşamları hakkında akademisyenler tarafından bilgilerin de verildiği etkinlikte, Otizm Vakfı öğrencisi çocuklar çeşitli gösteriler sundu.

