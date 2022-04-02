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Pakistan Başbakanı Han, ABD’yi hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçladı
Pakistan Başbakanı Han, ABD’yi hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçladı
Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T18:33+0300
2022-04-02T19:06+0300
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Başbakan Han, Başbakanlık Konutu’nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Han, 8 Mart’ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun” verildiğini söyledi.Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, “(ABD’li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han’ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı” ifadesini kullandı.Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile işbirliği içinde planlandığını” ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi.Rusya ziyareti önemliydi vurgusuRusya’ya ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Han, çünkü gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.Han, ABD’li yetkililerin Büyükelçilerine bu şekilde konuşmaları ve "İmran Han giderse Pakistan’ı affederiz" ifadelerinin son derece kibirli bir tutum olduğunu kaydetti.ABD’ye karşı diplomatik girişimde bulunduklarını belirten Han, hem ABD ile hem de Avrupa ile iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu kaydetti.Han, Pakistan'ın ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşına katılmakla hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin vatandaşın öldüğünü anımsatarak, "Biz savaşta değil barışta müttefiklik istiyoruz” dedi.'Kararım, yeni bir seçime gitmek'Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, "İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca” dedi.Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek” değerlendirmesinde bulundu.Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti.
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han, imran han, abd, pakistan

Pakistan Başbakanı Han, ABD’yi hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçladı

18:33 02.04.2022 (güncellendi: 19:06 02.04.2022)
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan Başbakanı İmran Han
Pakistan Başbakanı İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir” dedi.
Başbakan Han, Başbakanlık Konutu’nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Han, 8 Mart’ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun” verildiğini söyledi.
Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, “(ABD’li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han’ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı” ifadesini kullandı.
Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile işbirliği içinde planlandığını” ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi.

Rusya ziyareti önemliydi vurgusu

Rusya’ya ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Han, çünkü gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
Han, ABD’li yetkililerin Büyükelçilerine bu şekilde konuşmaları ve "İmran Han giderse Pakistan’ı affederiz" ifadelerinin son derece kibirli bir tutum olduğunu kaydetti.
ABD’ye karşı diplomatik girişimde bulunduklarını belirten Han, hem ABD ile hem de Avrupa ile iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu kaydetti.
Han, Pakistan'ın ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşına katılmakla hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin vatandaşın öldüğünü anımsatarak, "Biz savaşta değil barışta müttefiklik istiyoruz” dedi.

'Kararım, yeni bir seçime gitmek'

Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, "İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca” dedi.
Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek” değerlendirmesinde bulundu.
Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti.
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