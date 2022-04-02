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Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye ile aramızda ortaklık ilişkileri ağır basıyor
Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye ile aramızda ortaklık ilişkileri ağır basıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç olduğunu, bu ülke ile Rusya arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olsa da ortaklık... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T20:46+0300
2022-04-02T20:50+0300
kremlin
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Peskov ayrıca Rusya’nın Türkiye'nin duruşunu ve NATO'ya rağmen bağımsız olma yeteneğini çok takdir ettiğini ifade etti.
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kremlin

Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye ile aramızda ortaklık ilişkileri ağır basıyor

20:46 02.04.2022 (güncellendi: 20:50 02.04.2022)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç olduğunu, bu ülke ile Rusya arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olsa da ortaklık ilişkilerin ağır bastığını belirtti.
Peskov ayrıca Rusya’nın Türkiye'nin duruşunu ve NATO'ya rağmen bağımsız olma yeteneğini çok takdir ettiğini ifade etti.
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