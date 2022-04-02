https://tr.sputniknews.com/20220402/peskov-buyuk-bir-bolgesel-guc-olan-turkiye-ile-aramizda-ortaklik-iliskileri-agir-basiyor-1055266478.html

Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye ile aramızda ortaklık ilişkileri ağır basıyor

Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye ile aramızda ortaklık ilişkileri ağır basıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç olduğunu, bu ülke ile Rusya arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olsa da ortaklık... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T20:46+0300

2022-04-02T20:46+0300

2022-04-02T20:50+0300

kremlin

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Peskov ayrıca Rusya’nın Türkiye'nin duruşunu ve NATO'ya rağmen bağımsız olma yeteneğini çok takdir ettiğini ifade etti.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin