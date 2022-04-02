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Putin: Rusya ve Belarus’un beraberliği dünya arenasında pozisyonlarımızı güçlendiriyor
Putin: Rusya ve Belarus’un beraberliği dünya arenasında pozisyonlarımızı güçlendiriyor
Rusya lideri Vladimir Putin, 2 Nisan'da kutlanan Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya gönderdiği tebrik... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T15:22+0300
2022-04-02T15:22+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
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Kremlin basın dairesinin yayınladığı telgrafta “Son zamanlarda ülkelerimiz entegrasyon etkileşimini ve yapıcı ikili işbirliğini geliştirmek için çok şey yapmayı başardı. Sektörel birlik programları, güncellenmiş Askeri Doktrin ve Birlik Devletinin Göç Politikası Konsepti dahil olmak üzere bir dizi önemli belge onaylandı” ifadelerine yer verildi.Kutlama mesajı, şöyle devam etti:“Son zamanlarda Moskova ve Minsk eşi benzeri görülmemiş dış baskıyla karşı karşıya. Bir dizi devletin dostça olmayan eylemlerine en iyi yanıtın müttefik Rus-Belarus bağlarının her yönden güçlendirilmesi, her alanda karşılıklı yarara dayalı entegrasyon süreçleri ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi olması gerektiğine eminim.”
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rusya, belarus, vladimir putin

Putin: Rusya ve Belarus’un beraberliği dünya arenasında pozisyonlarımızı güçlendiriyor

15:22 02.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girAleksandr Luşakenko- Vladimir Putin
Aleksandr Luşakenko- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya lideri Vladimir Putin, 2 Nisan'da kutlanan Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya gönderdiği tebrik telgrafında iki ülkenin beraberliğinin dünya arenasındaki pozisyonlarını güçlendirdiğini belirtti.
Kremlin basın dairesinin yayınladığı telgrafta “Son zamanlarda ülkelerimiz entegrasyon etkileşimini ve yapıcı ikili işbirliğini geliştirmek için çok şey yapmayı başardı. Sektörel birlik programları, güncellenmiş Askeri Doktrin ve Birlik Devletinin Göç Politikası Konsepti dahil olmak üzere bir dizi önemli belge onaylandı” ifadelerine yer verildi.
Kutlama mesajı, şöyle devam etti:
“Son zamanlarda Moskova ve Minsk eşi benzeri görülmemiş dış baskıyla karşı karşıya. Bir dizi devletin dostça olmayan eylemlerine en iyi yanıtın müttefik Rus-Belarus bağlarının her yönden güçlendirilmesi, her alanda karşılıklı yarara dayalı entegrasyon süreçleri ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi olması gerektiğine eminim.”
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