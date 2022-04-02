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https://tr.sputniknews.com/20220402/riza-kayaalp-11-kez-avrupa-sampiyonu-1055267638.html
Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu
Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
macaristan
budapeşte
danila sotnikov
rıza kayaalp
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı.Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.Budapeşte'deki şampiyonada elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti.
türkiye
macaristan
budapeşte
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macaristan, budapeşte, danila sotnikov, rıza kayaalp

Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

22:15 02.04.2022 (güncellendi: 22:17 02.04.2022)
🇹🇷 Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 130 kilodaki milli sporcu, İtalyan Danila Sotnikov 4-0 üstünlükle devirerek altın madalyanın sahibi oldu.
🇹🇷 Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 130 kilodaki milli sporcu, İtalyan Danila Sotnikov 4-0 üstünlükle devirerek altın madalyanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.

Budapeşte'deki şampiyonada elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti.
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