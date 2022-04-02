https://tr.sputniknews.com/20220402/roskomnadzor-taleplere-uymasi-halinde-youtubea-karsi-ek-onlemler-alinmayacak-1055265263.html

Roskomnadzor: Taleplere uyması halinde YouTube’a karşı ek önlemler alınmayacak

Roskomnadzor: Taleplere uyması halinde YouTube’a karşı ek önlemler alınmayacak

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, YouTube'dan talep edilen koşulların sağlanması durumunda YouTube’a karşı ek önlemler... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T19:17+0300

2022-04-02T19:17+0300

2022-04-02T19:16+0300

ukrayna krizi

roskomnadzor

youtube

önlem

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, video paylaşım sitesi YouTube’un, yasa dışı içerikleri kaldırması, denetlemesi ve Rus kanallarına yönelik kısıtlamaları kaldırması halinde, Roskomnadzor'un siteye karşı yeni önlemler almak için bir gerekçesinin olmayacağı belirtildi.Açıklamada, “Yeni önlemlerin alınması doğrudan YouTube yönetiminin izleyeceği politikaya bağlı olacaktır. Rusya Federasyonu mevzuatına uyması (yasadışı içerikleri kaldırması, aşırılık yanlısı ve Rus karşıtı çağrıları denetlemesi, Rus kanallarına yönelik kısıtlamaları kaldırması) halinde Roskomnadzor’un siteye karşı ek önlemler alması için bir nedeni olmayacaktır” denildi.Açıklamada ayrıca, devlete bağlı ve bağımsız Rus medyasının, tanınmış kişilerin, spor kulüplerinin, eğlence, bilgi ve analitik kaynaklarının YouTube kanallarının sürekli olarak engellendiği belirtilerek, aralarında RT, Russia 24, Sputnik, Zvezda, RBC ve NTV’nin de olduğu 36 hesaba uygulanan kısıtlamaların şu ana kadar kaldırılmadığı anımsatıldı.

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roskomnadzor, youtube, önlem