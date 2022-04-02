https://tr.sputniknews.com/20220402/rusya-basbakani-misustin-belarus-ile-birlik-devleti-cercevesinde-aktif-calismaya-haziriz-1055263227.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazırız
Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazırız
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belaruslu mevkidaşı Roman Golovçenko’ya tebrik mesajında, Moskova’nın Minsk... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:52+0300
2022-04-02T17:52+0300
2022-04-02T17:52+0300
mihail mişustin
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belarus
rusya
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Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Roman Golovçenko'ya Birlik Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi” denildi.Açıklamada, Mişustin’in Rusya ve Belarus’un ortak çabalarıyla ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştiğine vurgu yaptığı kaydedilerek şu ifadelerine yer verildi: Mişustin’in ayrıca, Moskova’nın Minsk ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun daha da geliştirilmesi amacıyla Rus-Belarus işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizmek istiyorum” dediği belirtildi.
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Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazırız
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belaruslu mevkidaşı Roman Golovçenko’ya tebrik mesajında, Moskova’nın Minsk ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Roman Golovçenko'ya Birlik Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi” denildi.
Açıklamada, Mişustin’in Rusya ve Belarus’un ortak çabalarıyla ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştiğine vurgu yaptığı kaydedilerek şu ifadelerine yer verildi:
“Sanayi, enerji, ulaşım altyapısı, tarımsal sanayi kompleksi alanlarında büyük projeler hayata geçiriliyor. İnsani bağların dokusu ve insanlar arasındaki temaslar yoğunlaşıyor.”
Mişustin’in ayrıca, Moskova’nın Minsk ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun daha da geliştirilmesi amacıyla Rus-Belarus işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizmek istiyorum” dediği belirtildi.