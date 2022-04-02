https://tr.sputniknews.com/20220402/rusya-basbakani-misustin-belarus-ile-birlik-devleti-cercevesinde-aktif-calismaya-haziriz-1055263227.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazırız

Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazırız

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belaruslu mevkidaşı Roman Golovçenko’ya tebrik mesajında, Moskova’nın Minsk... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:52+0300

2022-04-02T17:52+0300

2022-04-02T17:52+0300

mihail mişustin

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belarus

rusya

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Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Roman Golovçenko'ya Birlik Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi” denildi.Açıklamada, Mişustin’in Rusya ve Belarus’un ortak çabalarıyla ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştiğine vurgu yaptığı kaydedilerek şu ifadelerine yer verildi: Mişustin’in ayrıca, Moskova’nın Minsk ile Birlik Devleti çerçevesinde aktif çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun daha da geliştirilmesi amacıyla Rus-Belarus işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizmek istiyorum” dediği belirtildi.

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