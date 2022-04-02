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https://tr.sputniknews.com/20220402/rusya-nusra-idlibe-kimyasal-baslikli-fuzeler-getirdi-1055251498.html
Rusya: Nusra, İdlib’e kimyasal başlıklı füzeler getirdi
Rusya: Nusra, İdlib’e kimyasal başlıklı füzeler getirdi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib bölgesindeki Eriha şehrine, zehirli maddelerle donatılan füzeler ulaştırdığını... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
el nusra
suriye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, “Nusra Cephesi terör grubu militanlarının, İdlib bölgesinin Eriha şehrindeki müstahkem mevkilerine zehirli maddelerle donatılan füzelerin gizli teslimatını organize ettiği yönünde istihbarat aldık” ifadesini kullandı.Militanların, Avrupa ülkelerinden birinden gelen uzmanların rehberliğinde füzeleri zehirli maddelerle donattığını anlatan Juravlyov, “Elimizdeki bilgilere göre teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla provokasyon düzenlemeyi planlıyor” dedi.
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el nusra, suriye, idlib

Rusya: Nusra, İdlib’e kimyasal başlıklı füzeler getirdi

00:13 02.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawiİdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib bölgesindeki Eriha şehrine, zehirli maddelerle donatılan füzeler ulaştırdığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, “Nusra Cephesi terör grubu militanlarının, İdlib bölgesinin Eriha şehrindeki müstahkem mevkilerine zehirli maddelerle donatılan füzelerin gizli teslimatını organize ettiği yönünde istihbarat aldık” ifadesini kullandı.
Militanların, Avrupa ülkelerinden birinden gelen uzmanların rehberliğinde füzeleri zehirli maddelerle donattığını anlatan Juravlyov, “Elimizdeki bilgilere göre teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla provokasyon düzenlemeyi planlıyor” dedi.
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