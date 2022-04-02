https://tr.sputniknews.com/20220402/selcuk-bayraktar-turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-kizilelmayi-anlatti-ses-hizinda-ucacak--1055252406.html

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı: ‘Ses hızında uçacak’

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı: ‘Ses hızında uçacak’

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ses hızında uçacağı belirtilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı. Bayraktar... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T01:25+0300

2022-04-02T01:25+0300

2022-04-02T01:23+0300

selçuk bayraktar

türkiye

insansız uçak sistemi

baykar aş

uçak

iha

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu hafta yeni bir gelişme oldu. İlk prototip modele kanat takıldı.Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, üretim hattındaki Kızılelma'yı NTV'ye anlattı.“Bayraktar Kızılelma, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak” diyen Bayraktar, 2023’te ilk uçuşunun gerçekleştireceğini söyledi.Dünyanın bu tarz platformlara gittiğini, bu platformlarının gecikmesinin temel nedenlerinden birinin 5. nesil uçaklarına çok büyük yatırım yapıldığını ifade eden Bayraktar, “Bugüne kadar oluşmuş maliyetler o kadar büyük ki vazgeçemiyorlar. En büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebede çok daha tehlikeli görevleri yerine getirebiliyor. Pilotu kaybetme, bazen savaşı kaybetme anlamında geldiğinde, her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar öyle değil. Robot uçak olduğunda çok daha kolay kaybedebiliyorsunuz” dedi.Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yla ilgili bilgi veren Bayraktar, “Kızılelma, neredeyse ilk Mini İHA’yı yaptığımız dönemden beri gelen bir hayaldi. Zaten Türk mitolojisinde de böyle yaklaştıkça, uzaklaşan, kavuşması çok zor olan bir hedef gibi tarif ediliyor” ifadelerini kullandı.Mini İHA’yla başlayan süreci anlatan Bayraktar, “Kızılelma hayalimize çok yakıştığımızı görüyoruz” diye konuştu.Bayraktar, yaklaşık bir buçuk senedir Kızılelma üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “İnşallah 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Bütün elektroniklerini, yazılımlarını ve diğer mekanik aksanlarını da üretmeye başladık. İlk uçuşuna hazırlanıyoruz, Kızılelma'nın diyebilirim” dedi.Ses hızında olacağı belirtilen Kızılelma’nın daha yüksek hız ve irtifalara çıkan bir platform olduğunu, bu nedenle Akıncı kadar uzun süre havada kalamayacağını anlatan Bayraktar, “Ne kadar hızlı uçuyorsanız, o kadar az hava kalıyorsunuz. Ne fark var; aslında sınıf fark var. Havacılıkta, hava muharibesinde, son nesil insanlı savaş uçaklarının dünyada geliştiğini ve üretildiğini görüyoruz. Bundan sonra geliştirilecek tüm savaş uçaklarının hepsinin insansız platformlar olacağını öngörüyoruz. İşte bu yarışta, ülkemiz hem bağımsız olabilmesi için hem de geri kalmaması için bu bayraktar Kızılelma’yı geliştiriyoruz” yorumunda bulundu.Bayraktar, bu tarzı tekolonijerin geliştirilmesinde, ‘milli yazılımların’ önemli olduğunu vurguladı.

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