https://tr.sputniknews.com/20220402/servis-soforu-sokak-ortasinda-bicaklanarak-olduruldu-1055254995.html
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş, sokak ortasında bacaklarından ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T08:22+0300
2022-04-02T08:22+0300
2022-04-02T08:22+0300
türkiye
şoför
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Olay, gece geç saatlerde Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokakta meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin işçi servisi şoförü evli 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi.Çevrede yapılan incelemede cesedi bulunan Ağdaş'ın kullandığı belirlenen 20 DG 751 plakalı minibüsün, motoru çalışır ve sürücü kapısının açık olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Ağdaş'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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şoför
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş, sokak ortasında bacaklarından ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.
Olay, gece geç saatlerde Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokakta meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin işçi servisi şoförü evli 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi.
Çevrede yapılan incelemede cesedi bulunan Ağdaş'ın kullandığı belirlenen 20 DG 751 plakalı minibüsün, motoru çalışır ve sürücü kapısının açık olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Ağdaş'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.