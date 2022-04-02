Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220402/sp-turkiyenin-yerel-para-cinsinden-kredi-notunu-dusurdu-doviz-cinsinden-notunu-teyit-etti-1055251651.html
S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü, döviz cinsinden notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü, döviz cinsinden notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T00:25+0300
2022-04-02T00:43+0300
ekonomi
standard & poor's
türkiye
kredi notu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102696/97/1026969764_0:114:4216:2486_1920x0_80_0_0_f550133623933f92e39c8d11f70e2640.jpg
S&amp;P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirildi.Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Ukrayna krizinin Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.4 ve gelecek yıl 2.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220331/sp-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1055218236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102696/97/1026969764_376:0:3840:2598_1920x0_80_0_0_d18bf92640019f299fc8d495cf98ce4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
standard & poor's, türkiye, kredi notu

S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü, döviz cinsinden notunu teyit etti

00:25 02.04.2022 (güncellendi: 00:43 02.04.2022)
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDStandard & Poor's
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
Abone olTelegram
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.
Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Ukrayna krizinin Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.4 ve gelecek yıl 2.9 büyümesinin beklendiği belirtildi.
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
EKONOMİ
S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
31 Mart, 23:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала