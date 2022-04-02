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https://tr.sputniknews.com/20220402/thyden-yeni-uygulama-ucan-doktor-1055256701.html
THY'den yeni uygulama: 'Uçan doktor'
THY'den yeni uygulama: 'Uçan doktor'
Türk Hava Yolları (THY) ‘uçan doktor’ uygulamasıyla, seyir esnasında bir yolcunun rahatsızlanması halinde uçağın inmek zorunda kalmasının önüne geçmeyi... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T11:31+0300
2022-04-02T11:31+0300
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doktor
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THY’nin yeni yönetim kurulu başkanı ve icra komitesi başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Hürriyet’ten Uğur Cebeci’ye konuştu.Bolat’ın anlattığı ‘uçan doktor/flying doktor’ uygulamasına göre doktor yolculara bilet alırken kendilerini tanıtmaları ve uzmanlık alanlarını bildirmelerinden sonra ödül uçuş mili verilecek. Böylece uçuşta doktorun hangi koltukta oturduğu ve uzmanlığı bilinecek.Uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması durumunda “Uçağımızda doktor var mı” anonsuna gerek kalmadan müdahale edilebilecek. Bu anonsun neden olduğu meraklı yolcu sorularının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.Araştırmalara göre uçağın inmek zorunda kalmasına yol açan sağlık sorunlarının her 100 bin uçuş saatinde yedi-sekiz kez ortaya çıktığı belirlenmiş. Yeni uygulamayla uçağın rotasını değiştirip inmesine gerek kalmayacak.
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THY'den yeni uygulama: 'Uçan doktor'

11:31 02.04.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) ‘uçan doktor’ uygulamasıyla, seyir esnasında bir yolcunun rahatsızlanması halinde uçağın inmek zorunda kalmasının önüne geçmeyi planlıyor.
THY’nin yeni yönetim kurulu başkanı ve icra komitesi başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Hürriyet’ten Uğur Cebeci’ye konuştu.
Bolat’ın anlattığı ‘uçan doktor/flying doktor’ uygulamasına göre doktor yolculara bilet alırken kendilerini tanıtmaları ve uzmanlık alanlarını bildirmelerinden sonra ödül uçuş mili verilecek. Böylece uçuşta doktorun hangi koltukta oturduğu ve uzmanlığı bilinecek.
Uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması durumunda “Uçağımızda doktor var mı” anonsuna gerek kalmadan müdahale edilebilecek. Bu anonsun neden olduğu meraklı yolcu sorularının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.
Araştırmalara göre uçağın inmek zorunda kalmasına yol açan sağlık sorunlarının her 100 bin uçuş saatinde yedi-sekiz kez ortaya çıktığı belirlenmiş. Yeni uygulamayla uçağın rotasını değiştirip inmesine gerek kalmayacak.
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