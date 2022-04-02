https://tr.sputniknews.com/20220402/trabzonda-sicaklik-artisi-nedeniyle-hizla-eriyen-kar-derelerin-debisini-yukseltti-1055260371.html
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Trabzon'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi sonucu derelerin debisi arttı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T15:13+0300
2022-04-02T15:13+0300
2022-04-02T15:13+0300
türkiye
trabzon
dere
dere yatağı
uyarı
heyelan
çığ
su taşkınları
kar
mevsim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055260346_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_906a19e4fe38f2f6e4521e75a707b020.jpg
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Trabzon'un yüksek kesimlerindeki kar hızla erimeye devam ediyor. Karın erimesi neticesinde dere yataklarında akışa geçen su miktarı, dün akşam saatlerinde 3 katına çıktı ancak su seviyesi bugün biraz düştü.Bölge sakinlerinden herhangi olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendiSıcak hava dalgasının sürmesi nedeniyle akarsu debilerindeki artış devam edebilir. Bu nedenle DSİ ekipleri, sahadaki takip çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan sakinlerden herhangi olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.'Dünle bugün arasında neredeyse 1 metre fark var'Maçka ilçesinden başlayan ve Ortahisar ilçesinden Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi'nin debisinin de arttığı gözlendi. Mahalle sakinlerinden Zeynel Kara, deredeki su miktarının düne göre çok arttığını belirterek, "Dünle bugün arasında bayağı bir farklılık var. Neredeyse bir metre fark var. Dün derenin içine bakınca zemindeki taşları, kayaları görürdük ama şimdi öyle değil, deredeki su her tarafı kaplamış, kapatmış" dedi.Heyelan, çığ ve taşkınlara karşı uyarı yapıldıYetkili kurumların heyelan, çığ ve taşkınlara karşı uyarı yaptığını ifade eden Kara, "Biraz tedbirli olmamız lazım. Afaki bir durum var, sıcaklık çok, rüzgar çok. Bugün dağlarda kar yok, hepsi eridi. Uyarılardan sonra da biz devamlı dereyi buradan takip ediyoruz" diye konuştu.Ahmet Soylu da birkaç gün önce yarım metre olan deredeki su seviyesinin 1,5-2 metreye yükseldiğini anlattı.
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055260346_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_61a259831fe528041d7edcc9efc82de3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzon, dere, dere yatağı, uyarı, heyelan, çığ, su taşkınları, kar, mevsim, devlet su işleri (dsi)
Trabzon'da sıcaklık artışı nedeniyle hızla eriyen kar derelerin debisini yükseltti
Abone ol
Trabzon'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi sonucu derelerin debisi arttı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Trabzon'un yüksek kesimlerindeki kar hızla erimeye devam ediyor. Karın erimesi neticesinde dere yataklarında akışa geçen su miktarı, dün akşam saatlerinde 3 katına çıktı ancak su seviyesi bugün biraz düştü.
Bölge sakinlerinden herhangi olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi
Sıcak hava dalgasının sürmesi nedeniyle akarsu debilerindeki artış devam edebilir. Bu nedenle DSİ ekipleri, sahadaki takip çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan sakinlerden herhangi olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
'Dünle bugün arasında neredeyse 1 metre fark var'
Maçka ilçesinden başlayan ve Ortahisar ilçesinden Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi'nin debisinin de arttığı gözlendi. Mahalle sakinlerinden Zeynel Kara, deredeki su miktarının düne göre çok arttığını belirterek, "Dünle bugün arasında bayağı bir farklılık var. Neredeyse bir metre fark var. Dün derenin içine bakınca zemindeki taşları, kayaları görürdük ama şimdi öyle değil, deredeki su her tarafı kaplamış, kapatmış" dedi.
Heyelan, çığ ve taşkınlara karşı uyarı yapıldı
Yetkili kurumların heyelan, çığ ve taşkınlara karşı uyarı yaptığını ifade eden Kara, "Biraz tedbirli olmamız lazım. Afaki bir durum var, sıcaklık çok, rüzgar çok. Bugün dağlarda kar yok, hepsi eridi. Uyarılardan sonra da biz devamlı dereyi buradan takip ediyoruz" diye konuştu.
Ahmet Soylu da birkaç gün önce yarım metre olan deredeki su seviyesinin 1,5-2 metreye yükseldiğini anlattı.